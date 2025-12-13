Тройно чудо в забравено наше село. Историята се обръща

В подножието на Източна Стара планина, в котловината на местността Токат тарла край село Трънак, община Руен, земята проговори. Спасителните археологически разкопки по трасето на газопровода, ръководени от д-р Красимир Велков и Константин Господинов, разкриха три различни епохи, вплетени в едно място – като живо доказателство за приемствеността на българската земя.

Тракийската могила – гласът на древността

Първият пласт е каменна надгробна могила, изградена от ломени камъни. Два пояса оформят отделни гробни пространства, в които археолозите откриха човешки кости и фрагменти от тракийска керамика. Датирани към V–I век пр. Хр., тези находки свидетелстват за присъствието на траките и за култовите им практики. Всяко парче глина е като шепот от древността, който ни напомня, че тук животът е кипял още преди хилядолетия.

Базиликата – светлина от ранното християнство

Вторият пласт е още по-впечатляващ – трикорабна раннохристиянска базилика от края на IV–V век. Построена в техниката opus mixtum, тя носи белезите на ранната християнска архитектура. В абсидата археолозите откриха каменен реликварий с мощи – вероятно на мъченик или светец. В южния кораб се разкрива част от кръщелен купел, а при входа – каменни плочи с латински надписи. Това е храм, който е бил център на духовност, но и свидетел на бурните времена, когато камъните са били вадени за вторична употреба, а иманярски набези са оставили своите следи.

Некрополът – тишината на средновековието

Третият пласт е средновековен християнски некропол от X–XI век. В обема на базиликата и около нея са открити 31 погребения – телата положени по канона, с глава на запад и ръце скръстени. Личните вещи – обеци, огърлици от стъклени мъниста, гривни – разказват за социалния статус и погребалните практики на хората. Това е тишината на средновековието, която днес отново оживява чрез науката.

Историята се обръща

Откритията край Трънак са тройно чудо – три епохи, три културни пласта, три различни лица на историята. От траките през ранното християнство до българското средновековие – всичко е събрано в едно забравено село, което днес се превръща в център на археологическа сензация.

Трънак вече не е просто точка на картата. То е мост между хилядолетията, доказателство, че българската земя пази тайни, които чакат да бъдат разкрити. Историята се обръща – и ни показва, че всяко забравено място може да се превърне в чудо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com