Драго Драганов с болезнено признание

Легендарният тв водещ на БНТ Драго Драганов направи откровен, но болезнен коментар за личния си живот. Той призна, че е изпуснал най-важния влак.

"Пропуснах момента да стана баща. На 55 можех да имам 30-годишен син или дъщеря… но нямам", сподели той в наскоро в подкаста на Боби Стар Репортерс.

И въпреки всичко, Драго не е сам. Признава, че има до себе си човек, който му дава любов и стабилност – нещо, което пази далеч от прожекторите:

"Имам щастлив личен живот. Очите ми блестят. Щастието обича тишината." И продължи разговора без маска, защото темата го изискваше - за пропуснатите моменти, за съдбата, за приемането.

"Нищо не ме тормози. Даже и килограмите не ме тормозят вече", призна той.

