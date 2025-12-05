Джей Ло сложи край на една ера

Краят на една ера. Дженифър Лопес изглежда официално е скрила татуировката си на Бен Афлек. Двойката си направи еднакви татуировки през февруари 2023 г., около Свети Валентин, като Лопес отбеляза специалния момент в социалните си мрежи.

Нова информация от популярния Instagram акаунт Deuxmoi твърди, че Лопес се е решила и е направила още една татуировка, за да прикрие дизайна, който имаха двамата с бившия си съпруг Бен Афлек.

„Джей Ло е покрила името на Бен на татуировката си. Тя е сложила колибри на мястото на името му. Феновете не знаят точно кога е покрила татуировката, но са забелязали промяната през юли/август тази година“, се казва в съобщението, пише LadyZone.

В профила бяха представени някои скорошни снимки от изпълнение на певицата, където тя танцува и пее на сцената, облечена в бляскаво бикини.

Лопес и Афлек имаха символични татуировки на различни части от телата си, като тя имаше татуиран знак за безкрайност на ребрата си с имената „Дженифър“ и „Бен“, изписани с курсив. Афлек имаше татуировка от вътрешната страна на ръката си, изобразяваща две стрелки, с буквите „J“ и „B“ в противоположните посоки.

Години преди двамата да се съберат отново, Лопес се обърна към скандалната татуировка на Афлек на цветен феникс на гърба му. „Има твърде много цветове. Татуировките му винаги са с твърде много цветове“, каза Лопес през 2015 г. в „ Watch What Happens Live“.

„Не бива да са толкова цветни, разбираш ли какво имам предвид? Трябва да са, нещо като, по-готини, не знам.“

През последните няколко години Лопес носеше рокли и тоалети, които подчертаваха гръдния ѝ кош, като за случая избираше да покрие татуировката си с грим. По-късни появи на червения килим показаха, че Лопес е започнала процес на премахване на татуировката.

