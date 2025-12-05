Деси Стоянова призна за "Трейтърс"

Водещата на "Трейтърс: Маските падат" Деси Стоянова направи откровено признание в социалните мрежи за своя професионален подход и за въпросите, които я водят през цялата ѝ журналистическа кариера.

„Кой, какво, кога, къде, как и защо? Основни въпроси, чиито отговори съм търсила в хиляди различни ситуации в медиите", пише Стоянова. Тя признава, че като репортер винаги се е занимавала с петте К, но най-силно я е интересувал именно въпросът „Защо?".

„Защо нещо се случва по точно определен начин? Защо даден човек решава да постъпи така, а не иначе? Какво го води? Какво го спира?", продължава Деси.

По думите ѝ, 13-те епизода на "Трейтърс. Маските падат" са ѝ дали нови поводи да търси отговорите. „Беше ми интересно да гоня причините. Надявам се и на тези от другата страна на екрана да им е било интересно", допълва тя.

