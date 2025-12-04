Ето го първият полуфиналист в "Игри на волята", двама се сбогуваха с шоуто

Стратегът Алекс отбеляза поредна победа в екстремното риалити “Игри на волята” и елиминира двама от своите съперници - Радостина и Траян в зрелищен сблъсък. Междувременно, в битката за имунитет, приключенецът Калин записа впечатляващ успех и се превърна в първия полуфиналист в голямата игра.

Елиминационното съревнование протече изключително динамично. Тенисистът Траян поведе от самото начало, докато второто място се разменяше между неговите опоненти. Натрупаната преднина му позволи да стигне до логическата задача преди своите съперници. Именно там стратегът Алекс се справи по-бързо и постигна изненадващ обрат в последните секунди на битката. За триумфа си той получи цялото богатство на Радостина от 300 златни гроша.

Вълненията на Арената в Дивия север продължиха и със следващия сблъсък за неприкосновеност между петимата останали финалисти. В изпитание на търпението и баланса лъчезарният Калин успя да издържи най-дълго от всички воини, което му донесе имунитет за предстоящия съвет и сигурно място в следващата фаза на надпреварата.

Приключенията на финалистите продължават утре със следващата елиминационна битка, след която ще станат ясни и четиримата участници в полуфиналите.

