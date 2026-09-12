Безпрецедентна ситуация в "Гласът на България"
След силния старт на новия сезон срещите с впечатляващи гласове и интересни истории продължават с пълна сила
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След силния старт на новия сезон срещите с впечатляващи гласове и интересни истории продължават с пълна сила
Първият племенен съвет предизвика взаимни обвинения в племето на Ураганите
Битката на Арената протече изключително напрегнато
Местата в племената вече са разпределени, но истинската битка тепърва започва
Напрежение до последната секунда и зрелищни обрати във водачеството дадоха старт на осмия сезон на екстремното риалити
Случи се нещо невиждано
Вече повече от половината претенденти напуснаха арената
История за болката от зависимостите и втория шанс, който започва от прага на дома
Три момичета напуснаха Шри Ланка
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Завръщането на шоуто с четиринадесетия си сезон зарадва зрителите с блестящ спектакъл
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Необичайните случки в село Вракола стават все по-чести
Отборите днес бяха наистина впечатляващи
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Мирела развълнува участниците и публиката с изключителния си талант и красота
Стратегът Алекс отбеляза поредна победа
Срещата около огъня протече изненадващо
Петя Колчева по професия е адвокат, а по душа – алпинист
След много смях, емоции и непредвидени обрати