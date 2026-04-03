Сълзи и обрати в The Floor

Близо два месеца след началото на световния хит The Floor по NOVA, битката за територия става все по-оспорвана. Пред погледа на зрителите и водещия Юлиан Костов, повече от половината претенденти напуснаха арената. Останалите 46 са готови да демонстрират не само знания в различни области, но и добре обмислена стратегия, за да продължат участието си в надпреварата за 30 000 евро.

Няколко играчи вече успяха да се утвърдят като лидери, завладявайки значителни територии на гигантския LED под. В The Floor обаче никой не е в безопасност и само една грешна стъпка е достатъчна да сложи край на мечтата за победа. Предстоят поредица оспорвани дуели, един от които ще предизвика силни и неподправени емоции у един от участниците. Каква е причината и докъде се простира границата на амбицията?

Напрежението расте, апетитът за триумф също. Ще дръзне ли някой да атакува играчите с най-големи територии, или лидерите ще останат непоклатими? Ще стане ясно в новия епизод на The Floor тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com