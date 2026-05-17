БНТ получи своята награда от „Евровизия“

И Българската национална телевизия (БНТ) получи свое отличие след историческата победа на Дара на „Евровизия“ 2026. Статуетката беше показана от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която не скри вълнението си от огромния успех на България.

„Това е статуетката, която „Евровизия“ връчи на Българската национална телевизия. Тя е същата като приза на Дара. На Дара е по-голям. Това е нашият приз. Много сме горди“, заяви Милотинова.

По думите й българската делегация е получила множество поздравления и признания след победата, а това поставя страната в центъра на подготовката за следващото издание на конкурса. „Получихме доста похвали и доста благодарности. Това ни задължава по специален начин, защото България ще бъде във фокуса на подготовката за домакинството на „Евровизия“ през цялата 2027 година“, подчерта генералният директор на БНТ.

Милотинова благодари на целия международен екип, работил за победата на България, като отбеляза, че зад успеха стоят професионалисти от няколко държави. „Поздравления за България, за Дара, за целия екип на БНТ и за международните ни партньори от Гърция, Швеция и Румъния. Беше неописуемо да чуеш как цялата зала крещи „България“. Това е чувство, което няма как да се опише“, каза тя.

Според Милотинова огромна роля за триумфа са изиграли и българите в чужбина, които масово са подкрепили Дара във вота. „Благодаря на всички, които гласуваха за България и за Дара. Благодаря за огромната позитивна вълна в социалните мрежи и за подкрепата от цяла Европа“, добави тя.

След победата вече започват и разговорите около домакинството на „Евровизия“ 2027. Засега София изглежда като най-вероятен вариант, но интерес към организацията вече заяви и Бургас. Изпълнителният директор на БНТ Симеон Касабов обясни, че няма автоматично правило конкурсът да бъде проведен в столицата.

„Може да има различни предложения от градове, които да покажат какви възможности имат - зали, хотели, инфраструктура. Няма императивно правило, че домакин трябва да бъде София“, заяви Касабов.

Той подчерта, че организирането на „Евровизия“ е огромно предизвикателство, което изисква сериозна логистика и координация между държавата, местната власт и БНТ. „Това е огромно събитие. Изисква инфраструктурна обезпеченост, транспортни връзки, хотели и организация на световно ниво. На практика се събират професионалисти от цял свят“, обясни той.

Милена Милотинова призна, че международният отзвук след победата на Дара е впечатляващ и поставя България под светлината на прожекторите. „В момента сме в световните новини. Има огромна позитивна вълна към България. Показахме, че можем и че когато работим с правилния екип, правилната песен и правилния артист, успехът идва“, каза тя.

Генералният директор на БНТ подчерта и значението на приемствеността в националната телевизия. „Предишният Управителен съвет на БНТ взе решението България да се върне в „Евровизия“. Държим на тази приемственост и тя даде резултат“, посочи Милотинова.

