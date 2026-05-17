Пиеса на Елиас Канети с премиера в Плевен

Драматичен театър “Гео Милев” в Плевен представя на 21 май премиерата на „Предопределените“ от Елиас Канети – рядко поставяна пиеса на Нобеловия лауреат, която звучи смущаващо актуално. След единствената ѝ постановка в България през 2003 година в Русе, родния град на автора, текстът на Канети оживява в нов прочит от международен творчески екип: режисьор Теодор-Кристиян Попеску, сценограф Сабина Реус, композитор Андрей Райку, художник осветление Кристи Никулеску и хореограф Флавия Джурджу. Преводът е на Венета Пенева, а консултант по текста е д-р Сава Драгунчев.

„Предопределените“ отвежда зрителите в общество, което е победило най-древния човешки страх – страха от смъртта. Всеки знае датата на своя край още от раждането си. Тя е скрита в малък медальон, който никой друг не трябва да вижда. Светът е спокоен, подреден и лишен от тревога – като изкуствена Райска градина, в която хората са се отказали от въпросите, от личното любопитство и от неизвестното. Но под повърхността започва да се прокрадва нещо друго. Природата – потисната, укротена и изтласкана – постепенно се завръща. Чрез фини сценографски, светлинни и звукови детайли спектакълът разкрива как привидно съвършената система започва да се пропуква. Мирът се оказва крехък, а сигурността – форма на доброволен затвор.

Действието се развива през 70-те години – време на привиден социален комфорт и спокойствие. „В първата част се поставя концепцията за щастието в това общество, а във втората част се връщаме към тревожността за нашия собствен живот, в който очакваме да се случи нещо лошо във всеки един момент", коментира Теодор-Кристиян Попеску. Според него именно опитът за пълен контрол над живота ражда нова форма на страх. „Да се опитваш да контролираш живота си е много често катастрофа. Трябва да живеем по най-добрия начин, по който можем. Свободата идва с тази цена - да не знаеш кога ще загубиш живота си", казва още режисьорът. В ролите са Цветан Пейчев (гост), Елена Азалова, Мария Енева, Миленка Сотирова, Мартина Георгиева, Яна Божанин, Симона Жулиянова, Лилия Тихова, Ивелин Керанов, Кристиян Негалов, Тодор Коцев, Цветомир Черкезов, Георги Ганчев, Георги Ножделов и Паоло Лалев (гост).

Елиас Канети, роден в Русе и свързан с културните традиции на Австрия, Швейцария и Великобритания, остава една от ключовите фигури на европейския интелектуален модернизъм. В творчеството си той изследва психологията на масите, механизмите на страха и начина, по който властта използва страха от смъртта, за да контролира обществото.

