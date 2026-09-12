Пиеса на Елиас Канети с премиера в Плевен
„Предопределените“ е за страха от смъртта и цената на свободата
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„Предопределените“ е за страха от смъртта и цената на свободата
Доходното здание е построено, за да носи приходи на училищното настоятелство
Площад "Елиас Канети" в Русе вече има бюст на световноизвестния писател. Още от сутринта в събота художници наредиха стативи, актьори от Русенския дра...