Всичко за Елиас Канети

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Русе с паметник на Канети

Русе с паметник на Канети

Площад "Елиас Канети" в Русе вече има бюст на световноизвестния писател. Още от сутринта в събота художници наредиха стативи, актьори от Русенския дра...

25 юли | 20:35
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