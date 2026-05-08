Русе - малката "Виена” на Дунава

Аристократичният град е с хилядолетна история, вплетена в изящните фасади и калдъръмените площади

Аристократичното лице на България, често е наричано “Малката Виена” заради приликата си с австрийската столица. Русе не е просто град, а жива летопис, изписана по поречието на р. Дунав. С хилядолетна история, вплетена в изящните фасади и калдъръмените площади, градът пулсира с ритъма на голямата европейска река - вечната спътница, която определя неговата съдба. За града Дунав не е просто водна граница, а сребърен мост, по който векове наред в България са пристигали най-смелите европейски идеи и култури, но и революционните за времето си технологии. Градът носи в себе си неповторимата симфония от антично величие и модерна дързост, оставайки завинаги верният пазител на европейския дух по нашите земи.

Пристанище на шестдесетте кораба

Разположението край Дунава привлича заселници още през неолита, но истинското начало на организирания градски живот поставят римляните. През I век сл. Хр. при император Веспасиан е построена крепостта Сексагинта Приста, чието име в превод от латински език означава “Пристанище на шестедесетте кораба”. Тя е била ключова за отбранителната система на Римската империя срещу варварските нашествия от Севера. През Средновековието градът продължава да съществува като важно стратегическо укрепление, а по време на Първото и Второто българско царство в близост се развива и средновековният град Червен, но пристанищното селище край реката запазва своето стратегическо значение за търговията и корабоплаването.

Крепостта Русчук – процъфтяващ търговски възел

С падането на България под османска власт в края на XIV век градът приема името Русчук. Поради своето местоположение той се превръща в една от най-важните крепости на империята и административен център на мощния Дунавски вилает. През XVIII и XIX век Русчук е не просто военен пост, а процъфтяващ търговски възел. На неговата територия се установяват консулства на Австро-Унгария, Русия, Франция и Прусия. Градът става “врата” за европейското влияние в Османската империя, през която за първи път навлизат много западни новости, които се разпространяват из територията на българските земи.

Център на просвета и революция

Русе заема специално място в българското национално Възраждане. Градът е един от основните центрове на борбата за църковната независимост и националното освобождение на родината ни, като на територията му действа Русенският революционен комитет.

През 1864 г. Мидхат паша, реформаторът на Дунавския вилает, избира Русе за свой команден център и започва да полага със замах основите на съвременното градоустройство на Русе.

Златният век след Освобождението

След 1878 г. Русе навлиза в своя най-бляскав период. София е избрана за столица, но Русе остава икономическото сърце на Княжество България. Благодарение на богатите търговци и тесните им връзки с Европа градът се преобразява архитектурно.

В края на XIX и началото на XX век за него работят видни европейски архитекти като Едуард Винтер, Фридрих Грюнангер и Нино Росети. Те проектират сгради в стиловете необарок, сецесион и неокласицизъм, които и до днес придават на центъра на града изискания виенски облик. Символ на този период е Доходното здание - великолепна сграда, построена с цел да носи приходи на училищното настоятелство чрез отдаване под наем на магазини и театрална зала.

Модерната епоха и индустриалният възход

Изграждането на “Дунав мост” през 1954 г., който тогава се е наричал “Мост на дружбата”, засилва ролята на Русе на основен транспортен възел между Източна Европа и Балканите. В годините на социализма градът се разраства значително. Построени са мащабни заводи за тежко машиностроене, химическа промишленост и лека индустрия. Русе се превръща в културен център заради изисканата си Държавна опера, която приема на сцената си световни оперни знаменитости. Русенскят университет „Ангел Кънчев” и до днес е предпочитан избор на младите хора за технически науки и информационни технологии.

Екологичното пробуждане

Края на 80-те години на XX век е един от най-трудните периоди в историята на града. Русе става жертва на системно обгазяване от химическия румънски комбинат в близкия град Гюргево, което води до раждането на първото дисидентско движение в България. То носи гръмкото име Обществен комитет за екологична защита на Русе и протестните му действия срещу замърсяването на региона са първите новини в централната емисия на държавната телевизия. Лицата на протестиращите са на първите страници на вестниците месеци наред. Протестите на русенци се считат за началото на края на тоталитарния режим в страната ни.

Между традицията и бъдещето

Днес Русе е петият по големина град в България и най-голямото ни пристанище на Дунав. Градът успешно съчетава аристократичното си минало с модерната динамика. Обновените площади, красивите паркове по поречието на реката и богатият културен календар от фестивали, театрални и оперни спектакли, концерти и регионални празници привличат хиляди туристи годишно.

Историята на Русе е разказ за европейското лице на България. От римските легиони преди хилядолетия до модерните технологични паркове, градът винаги е гледал напред, но без да забравя корените си. Той остава вечен речен мост между България и света, пазейки достолепието на старата буржоазия и енергията на младите поколения.

Сградите на Русе са в стиловете необарок, сецесион и неокласицизъм. Държавната опера на Русе

Портал за технологии и възход

Русе с право носи прозвището “градът на първите неща”, защото в края на XIX и началото на XX век той функционира като основен портал, през който европейските иновации, технологии и мода навлизат в България. Неговото географско положение го превръща в естествен експериментален център за всичко модерно. Още преди Освобождението през 1866 г. е открита първата железопътната линия Русе - Варна, която е построена от английска компания и е била предназначена да улесни транспорта на стоки от вътрешността на Османската империя към Черно море. Това полага основите на модерната транспортна инфраструктура в страната.

В Русе е открита и първата модерна печатница, в която се печата официозът на Дунавския вилает - вестник “Дунав”. Малко по-късно започва да излиза и първото детско списание “Пчелица”, което бележи началото на специализираната периодична преса у нас. Само три години след Освобождението в Русе е основана първата частна банка в България - “Гирдап”, която се превръща в символ на икономическия възход и финансовата независимост на младото княжество. Градът става и дом на първото застрахователно дружество - “България” през 1891 г., чиято сграда и до днес е една от най-красивите в централната част на стария град. Русе е мястото, където българите за първи път се докосват до седмото изкуство. На 27 февруари 1897 г. в заведението на Марин Чолаков се е състояла първата кинопрожекция в страната. Публиката остава смаяна от “движещите се картини“, създадени от основоположниците на киноидустрията братя Люмиер.

В Русе се полагат основите на родната индустрия, като през 1877 г. е построена първата пивоварна фабрика „Света Петка“. По-късно през 1963 г. е открита и първата в страната инсталация за преработка на нефт, което превръща града в ключов център за горива и до днес. В Русе за първи път в България се въвеждат европейски имена на улиците и се поставят улични табели, а в началото на XX век градът е сред първите, сдобил се с електрическо улично осветление. След 1879 г. Русе става родното място на Българския военноморски флот, където се създава Флотското управление и Морската част, а по-късно е построена и първата корабостроителница, която поставя началото на българското модерно корабостроене.

Елиас Канети, Баба Тонка и Любомир Пипков

Градът е дал на страната ни световнопризнати таланти, революционери и будители. Няма как да не започнем с единствения български нобелов лауреат Елиас Канети (1905-1994), роден в семейство на сефарадски евреи, Канети прекарва детството си край Дунав - спомени, които по-късно описва в биографичната си книга „Спасеният език“. През 1981 г. той получава Нобелова награда за литература. Макар да пише на немски език, той винаги подчертава, че духът на космополитния Русе е оформил неговия мироглед. Въпреки че е родена в близкото село Червен, целият съзнателен живот и дело на Баба Тонка (1812-1893) са свързани с Русе. Тя е символът на майчината саможертва и националния дух. Нейният дом е бил сигурно убежище за революционерите, а синове й, сред които Никола и Ангел Обретенови, се посвещават на борбата за свобода. Нейните думи: „Четирима сина загубих! Двамата са в гроба, а другите двама полуживи. Но още четирима да имах, пак щях да ги накарам да носят българското знаме със златния лъв!“ остават завинаги в историята. Един от най-значимите български композитори Любомир Пипков (1904-1974) също е роден в Русе. Той е сред основоположниците на съвременния български музикален стил, съчетаващ фолклорни мотиви с модерна европейска класика.

