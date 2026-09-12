Русе - малката "Виена” на Дунава
Доходното здание е построено, за да носи приходи на училищното настоятелство
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Доходното здание е построено, за да носи приходи на училищното настоятелство
Концерт с премиери и открития на Трио Маестозо и Анна Янкова – мецосопран
Людмила Георгиева очарова публиката с песни на Добри Христов, Парашкев Хаджиев, Панчо Владигеров, Любомир Пипков
Децата трябва да растат добри и усмихнати, категорична е директорката на прочутото училище "Любомир Пипков" Милка Митева е директор на Националното м...