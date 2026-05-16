100 000 евро за купони със звездите в Кан

Кан! Самото име мигновено извиква образи на филмови богове и богини, облечени във висша мода, изкачващи червения килим на емблематичния дворец на фестивалите на булевард „Кроазет“ под светкавиците на хиляди фотоапарати и писъците на фенове. Едно от най-престижните събития в световното кино. Фестивалът е основан през 1946 г. и събира водещи режисьори, актьори и представители на индустрията за подбрана програма от премиери, награди и моменти на червения килим. Освен прожекциите, Кан се отличава и с ексклузивния си социален календар, включващ частни гала вечери, събития, организирани от брандове, и афтърпартита само с покани – предлагайки по-изтънчен начин да се изживее събитието. Хит винаги са били и купоните на луксозни яхти. Години наред домакин на изискани веселби беше и Леонардо ди Каприо.

22 филма се борят за престижната „Златна палма“. Дискусията извън екрана тази година е доминирана от спор за изкуствения интелект, като директорът на фестивала Тиери Фремо и хиляди френски актьори и режисьори предупреждават за неговото въздействие върху индустрията. Въпреки отсъствието на холивудски студийни гиганти като Disney или Warner, тази година на „Кроазет“ няма да има недостиг на известни личности от А-листата.

Но в своята 79-а година фестивалът изглежда по-малко бляскав от обикновено, именно защото големите холивудски студиа този път почти отсъстват. Летни блокбастъри като „Одисеята“ на Кристофър Ноланn и „Disclosure Day“ на Стивън Спилбърг няма да стъпят на Лазурния бряг. Същото важи и за очакваните претенденти за награди като „Digger“ на Алехандро Иняриту и „Cliff Booth“ на Дейвид Финчър. Вместо това фестивалът ще разчита на международни автори в лицето на Кристиан Мунджиу, Павел Павликовски и Николас Уиндинг Рефн, които трябва да донесат артистичния заряд на тазгодишното издание. Причините за отслабеното американско присъствие са различни. Част от филмите не са били завършени навреме, а други студиа не виждат смисъл да харчат милиони за промотиране на продукции, които ще излязат по кината след месеци и рискуват да бъдат унищожени от прочутите сурови френски критици.

„Кан винаги е бил най-важната витрина за чуждоезично кино“, казва Джон Слос от Cinetic Media. „За американските филми, насочени към наградите, фестивалът често е труден заради мястото си в календара.“ Все пак блясъкът няма да отсъства напълно. Филми като „Fjord“ и „Her Private Hell“ пристигат в Кан със звезди като Себастиан Стан, Чарлз Мелтън и Сандра Хюлер, а в журито ще бъде и Деми Мур. Но Кан не е просто фестивал. Това е и гигантски пазар за кино сделки. Именно тук студиа и дистрибутори търсят следващите големи хитове – от готови филми до проекти, които съществуват само като сценарий и няколко големи имена. Сред най-коментираните заглавия тази година са екшънът „John Doe“ с Джейсън Стейтъм, мащабната семейна сага „A Woman in the Sun“ с Рене Зелуегър и Сиси Спейсък, както и военният трилър „The Passenger“ с Джереми Стронг.

Големият въпрос обаче е дали студиата ще бъдат готови да харчат сериозни суми, след като филмовата индустрия толкова трудно се възстановява след пандемията. Все пак има признаци на съживяване - приходите от боксофиса в САЩ са скочили с над 20% спрямо миналата година благодарение на хитове като „Майкъл“ и „Дяволът носи Прада 2“.

„Усеща се несигурност, въпреки че независимите филми започват отново да печелят точки“, казва Оливер Бербен от Constantin Film.

Според анализатори публиката също се променя. По-възрастните зрители, които традиционно пълнеха салоните за арт кино, вече се връщат по-бавно след пандемията. На тяхно място идва поколението Gen Z – публика, която иска по-провокативни, шумни и нестандартни истории.

„Младите зрители не желаят филмите да бъдат поставяни в кутии“, казва Скот Шуман от Independent Film Company. „Те търсят нещо различно и свежо.“ Точно затова новите проекти все по-често залагат на експлозивна смес от хорър, еротика, трилър и провокация. Сред заглавията, които вече привличат внимание, са „Тяло в гората“ с Ема Робъртс и еротичният трилър „Бул“ с Дилън О’Брайън и Кая Гербер. „Трябва отново да накараме хората да се вълнуват от киното“, казва продуцентът Зак Глуек. „Искаме зрителите да излизат от салона и веднага да пишат на приятелите си: ‘Това трябва да го гледаш!’“, пише „Vanity fair“. Легендата, луда по самолетите, Джон Траволта ще донесе звезден прах, когато представи режисьорския си дебют „Propeller One-Way Night Coach“, разказващ за пътешествието на едно младо момче в „златния век на авиацията“.

Фестивалът беше открит с прожекция на френския филм „Електрическата целувка“, преди основния конкурс в сряда, журиран от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук, холивудската звезда Деми Мур, Рут Нега, Клое Джао и носителят на „Оскар“ от тази година Стелан Скарсгард. Зад червения килим и блясъка казват, че тази година Кан крие нещо много по-голямо – битка за бъдещето на киното.

Безразсъдният лукс на звездите

Броени часове преди старта на грандиозния и единствен по рода си фестивал в Кан, избухна нов скандал около бляскавото събитие. Бивши пилоти, милионери и природозащитници, настояха правителствата незабавно да спрат полетите с частни самолети до фестивала. Причината – според нови данни само миналата година богатите и известните са изгорили близо два милиона литра керосин, пътувайки до и от Кан.

Изчисленията показват, че около 750 частни полета са обслужили фестивала през 2025 г., а отделените вредни емисии се равняват на тези от 14 000 пътници на редовни двупосочни полети между Париж и Атина. Сега знаменитостите са призовани да последват примера на Педро Паскал, който миналата година пристигна в Кан в икономична класа, или да използват влакове, когато това е възможно.

Предупрежденията идват на фона на опасения, че още през юни недостигът на авиационно гориво може да удари милиони европейски туристи. Бивши пилоти остро разкритикуваха „безразсъдния лукс“ на частните самолети в момент, когато горивото е необходимо за спешна медицинска помощ, спасителни операции, хуманитарни мисии и отбрана.

„Ако миналата година е показателна, и тази година филмовите звезди отново ще изгорят два милиона литра гориво за фестивала в Кан“, заяви бившият пилот на частни самолети Кейти Томпсън.

„При ускоряващите се климатични промени този разточителен лукс е направо скандален, особено когато горивото е нужно за производство на храни, бедствия и хуманитарни кризи“, допълни тя.

Блясък и лудост

