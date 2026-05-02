Какво правеше британската кралица в храстите

Елизабет II - гайди, купони и липса на права

На 21 април 2026 г. любимата кралица на Великобритания Елизабет II щеше да навърши 100 години. Тя се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в света много преди появата на социалните медии. Нейни портрети са върху пощенски марки, монети и банкноти във Великобритания и бивши колонии. Но кралицата е изпадала в конфузни ситуации – неразпозната, пренебрегвана, дори принудена да се крие в храстите.

Мила женица със забрадка

Един ден, докато Елизабет се разхожда из шотландската си резиденция Балморал със скромна наметка и любимата си забрадка, придружена от охранител, двама американски туристи я заговарят: „Случайно да сте виждали кралицата?“ „За съжаление не съм. Но него (Елизабет посочва охранителя) съм го виждала много пъти.“ След това предлага да си направят снимка заедно, пише „Комерсант“.

Още по-странно е, че и истинска англичанка не успява да разпознае кралицата. Кейт живее близо до кралската резиденция Сандрингам в Норфолк и пазарува в малък магазин, когато влизат Елизабет и нейна приятелка. „О, толкова много приличате на онази дама от марките. Изглеждате като истинска кралица!“, отбелязва жената. „Това е добре“, отговаря Елизабет.

Непростимо е поведението на охранител по време на конното изложение в Уиндзор, което кралицата не пропуска от 1943 г. През 1991 г. тя се кани да влезе на територията на панаира както обикновено, но охранителят я спира: „Скъпа, не можеш да влезеш там без специален стикер“. Кралицата тихо отбелязва: „Мисля, че ако провериш, ще ме пуснат“. Той проверява и я пуска.

Езикът на брошките

Елизабет II няма право да избира с кои чуждестранни гости да приеме в двореца. Списъкът се определя от правителството. А от кралицата се иска да ги посреща с приветлива усмивка и дори да се храни с някои от тях. Но от време на време си позволява да покаже отношението си към госта.

При посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания през 2018 г. Нейно Величество залага на езика на бижутата.

За първата си среща с американския лидер тя носи брошка, подарена лично от Барак и Мишел Обама през 2011 г. Вестниците не пропускат да отбележат този факт.

На следващия ден кралицата приема президента с подарена от майка й диамантена брошка с палмово листо. Тръмп научава от медиите, че кралицата майка е носила бижуто на погребението на любимия си съпруг крал Джордж VI и оттогава се смята за траурна брошка.

На третия ден Тръмп е посрещнат със „Снежинката“ – луксозна брошка, подарък за кралицата от народа на Канада. Журналистите определят този избор като необичайно ироничен предвид напрегнатите отношения на Вашингтон с канадското правителство.

Игра на криеница с Чаушеску

Най-дръзката постъпка на кралицата в двореца се случва по време на държавното посещение на румънския лидер Николае Чаушеску в Лондон. Визитата е обусловена от съгласието на румънския президент за производство на пътнически самолети по британски лиценз в страната му. Договорът е от голямо значение за британското правителство.

Кралицата и принц Филип посрещат лидера и съпругата му Елена на гара Виктория и пътуват в открита карета до Бъкингамския дворец, където е отседнала румънската делегация. След вечерята на Чаушеску е връчен рицарски орден. Когато церемониите приключват, кралицата излиза на разходка с кучетата си. Николае и Елена знаят за навика й и също се разхождат в градините на двореца с надеждата да проведат неформален разговор с кралицата. Но не им се получава.

Забелязвайки румънска двойка в далечината по пътеката, Елизабет с всичките си кучета се скрива в храстите. По-късно разказва на приятели, че това е единственият път, в който е предпочела храстите пред компанията на гостите си.

Сигнали с чантата

Родената през 1926 г. Елизабет не може, както много от предшествениците си, да изпраща в Тауър онези, с които не иска да общува. Но и не иска да води принудителни разговори с хора, които не харесва. Биографите на Нейно Величество твърдят, че в такива случаи тя давала сигнали с някоя от над двестата си чанти от любимите й модели Royale и Traviata на Launer London.

По време на срещи кралицата държи чантата си в лявата ръка, за да освободи дясната за поздрав. Но ако премести чантата в дясната ръка, това е сигнал за нейните помощници или придворни дами, че Нейно Величество желае да прекрати разговора. Някой от придружителите й веднага се приближава и казва нещо от рода на: „Госпожо, моля за извинение, но архиепископът на Кентърбъри (министър-председателят, чуждестранен лидер) току-що пристигна и желае да ви поздрави.“

Чанта, поставена на пода, е SOS да бъде изведена незабавно. Същото послание предава и усукването на венчалната халка. Знак, че всичко е наред и не е нужна помощ, е чанта, поставена на предмишницата или на кука, която кралицата носи със себе си и закрепва на масата преди разговор.

Два пъти „Happy birthday“

Елизабет Александра Мери Уиндзор се появява на бял свят на 21 април 1926 г., а Нейно Величество кралица Елизабет II е родена във втората събота на юни. Датата е избрал прадядо ѝ от пето поколение крал Джордж II. Той бил германец и обичал парадите. Но е роден през ноември и тържествените чествания на рождения му ден обикновено са отменяни заради дъжда. Затова Джордж II постановява британските монарси да се раждат през лятото и при хубаво време. В началото на 20-ти век прадядото на Елизабет - Едуард VII, роден през ноември, постановява всички монархични потомци да имат два рождени дни. Кралица Елизабет решава да празнува през втората събота на юни.

Тя отбелязва истинския си рожден ден със семейството и близки приятели.

А за официалния на британската общественост се напомня с 21 оръдейни салюти.

Втората събота на юни от векове е отбелязвана с церемонията „ Trooping the Colour“. Всяка година се избира гвардейски полк, който да носи знамето. Над 1400 войници, 200 коня и близо 400 музиканти участват в парада от Бъкингамския дворец до Конната гвардия. Нейно Величество и цялото й семейство излизат на балкона на двореца, над който прелитат самолети на Кралските военновъздушни сили. В Австралия различните щати и провинции отбелязват събитието в различни дни. Малките британски колонии също избират кога да провеждат тържества. Поради това е изключително трудно да се определи колко рождени дни всъщност е имала Елизабет II.

Как се събират купони за сватбената рокля

През ноември 1947 г. принцеса Елизабет се омъжва за Филип Маунтбатън. Церемонията се излъчва на живо по радиото и достига до 200 милиона слушатели. 100 000 души са на площада пред Бъкингамския дворец. Няколкостотин хиляди виждат роклята, която принцеса Елизабет носи по пътеката към олтара. Осигуряването на тоалета не е лесно дори за кралска особа. Не заради стила или някакви специални изисквания на принцесата. А заради мизерията в следвоенния период. Във Великобритания е въведена строга купонна система. Дори престолонаследницата трябва да включи роклята в купоните, с които се пазарува от храна до платове. За сватбата държавата й отпуска допълнителни 200 купона. Любящи поданици изпращат своите до Бъкингамския дворец, но принцесата е принудена да ги върне: по закон картите за нормиране не подлежат на прехвърляне.

Проблеми има и с празничната трапеза. Но тук помагат колониите. Брашно, захар и яйца пристигат от цял свят като сватбени подаръци, за да се заобиколят строгите ограничения. А сватбената торта (традиционен английски плодов сладкиш без глазура) става известна като „Тортата от десет хиляди мили“. Сушените плодове са от Австралия, ромът - от Ямайка. Има достатъчно за кулинарния шедьовър с височина почти три метра и тегло над 220 кг. Три от четирите етажа са изпратени на училища и болници. Четвъртият ред (той не се развалил, тъй като бил добре напоен с ром и захар) е запазен за кръщенето на най-големия син, настоящия крал Чарлз III.

Лично и служебно събуждане

Първото събуждане на кралицата е лично. Всяка сутрин в 7:30, прислужница – не придворна дама, а служителка на пълен работен ден в двореца – влиза в спалнята й с чаша чай (разбира се, „Ърл Грей“) и две бисквитки „Мари“. Докато пие чая си, кралицата слуша новините на BBC, след което си взима топла, но не гореща вана.

Официалното събуждане на кралицата е в 9.00 часа и целият дворец знае за него, защото гайдар свири под прозореца на кралската спалня. Изпълнението му продължава точно 15 минути. Когато музиката спре, се сервира закуска.

Сутрешното й хранене се състои от любимите от детството й овесени ядки, купени от магазина Kellogg's Special K, гарнирани с кайсии (пресни или сушени), ядки или пресни ягоди. Чаят е Darjeeling - „шампанското на чайовете“, както го наричат.

Без паспорт и шофьорска книжка

През 1945 г. принцеса Елизабет навършва 18 години и подобно на много британки по онова време се записва в Женската доброволческа служба (WVS) в Британската армия. Назначена е в Спомагателната териториална служба. Става шофьор-механик с ранг на втори подчинен (еквивалентен на младши лейтенант или лейтенант) и получава първата си шофьорска книжка, която през 2022 г. бе продадена на търг за 6800 паунда. Това е единственият документ, издаван някога на Елизабет Уиндзор (освен актовете за раждане, кръщение и брак). Всички други документи автоматично изтичат с възкачването й на трона. Всички британски правителствени документи – от паспорти до шофьорски книжки – се издават на името на монарха. Елизабет няма нито паспорт, нито шофьорска книжка. Кралицата е единственият човек в страната, който е шофирал без регистрационен номер. Тя не е задължена да плаща данъци (въпреки че го е правила доброволно от 1993 г. насам). Един от принципите на английското право – „Кралят (Кралицата) не може да сгреши“ – формално все още е в сила. Управляващият монарх не може да бъде арестуван, разпитван или претърсван.

Много монарси преди нея са били уважавани, като например кралица Виктория и крал Джордж VI. Но изглежда само Елизабет II е била истински обичана от британците. И те не само са й запазили правото да дрънка с чантите си и да се крие в храстите, но и искрено са се възхищавали на това.

Автор: Деа Димитрова

