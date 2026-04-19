Нощните кошмари предупреждават за болести

Тревожните и необичайно ярки сънища отдавна се възприемат като случайни продукти на въображението, но нова научна хипотеза поставя под съмнение това наложило се разбиране. Според изследователи на съня мозъкът може да регистрира фини вътрешни промени в организма и да ги превръща в образи още преди появата на реални симптоми. Теорията, развита от проф. Патрик Макнамара и цитирана в британския „Дейли Мейл“, отваря въпроса дали сънищата могат да се превърнат в своеобразен ранен сигнал за заболяване.

Мозъкът като скрит наблюдател на тялото

В основата на тази идея стои разбирането, че мозъкът непрекъснато събира и обработва информация от вътрешните органи, дори когато човек не усеща нищо необичайно. Проф. Патрик Макнамара, психолог и изследовател на съня в Медицинския факултет на Бостънския университет, обръща внимание на факта, че тялото изпраща постоянен поток от сигнали, които често остават под прага на съзнателното възприятие. Именно тези почти незабележими промени могат да бъдат уловени от мозъка и интерпретирани по време на сън.

Той обяснява, че в ранните фази на различни заболявания организмът започва да се променя на клетъчно и физиологично ниво, но симптомите все още липсват. Въпреки това мозъкът вече регистрира тези процеси и ги включва в своята непрекъсната вътрешна картина на състоянието на тялото. Така се появява възможността сънищата да отразяват не само психични преживявания, но и биологични сигнали.

Какво се случва по време на REM съня

Особено значение в теорията на Макнамара има фазата на REM съня, когато мозъкът е най-активен и сънищата са най-интензивни. Именно тогава, според него, се извършва своеобразен синтез на информацията, постъпваща от тялото. Той описва този процес като „компресиране на сигналите“, при което мозъкът създава концентрирана картина на вътрешното състояние.

„Смята се, че тези сигнали се обработват в паралимбичните области на мозъка, особено в амигдалата, която играе ключова роля в откриването на заплахи, докато сме будни. Ако бъде открита заплаха, мозъкът може да създаде символични или тревожни образи, отразяващи нарушения в тялото, дори ако все още не са се появили диагностицирани симптоми“, обяснява Макнамара.

Това означава, че сънищата не са просто хаотични образи, а могат да бъдат структурирана реакция на мозъка към реални физиологични процеси. Образите, които човек възприема като странни или обезпокоителни, могат да имат конкретен източник в тялото, макар и представен чрез символи.

От древните вярвания до съвременната наука

Връзката между сънищата и здравето не е нова идея, но дълго време е съществувала извън научното поле. Още в Древна Гърция хората са посещавали асклепиони - храмове, в които са извършвали ритуали, и са спали там с надеждата да получат съновидения с лечебно значение. Тези практики са били част от религиозно-медицинска традиция, в която сънят е възприеман като канал за божествено послание.

Съвременната наука обаче се опитва да изведе тази връзка от сферата на вярванията и да я обясни чрез биологични механизми. Теоретичната работа на Макнамара, публикувана през 2025 г. в списание Frontiers, е сред първите систематични опити да се опише как мозъкът може да превръща телесни сигнали в съновидения.

Тази промяна в подхода е съществена - вместо да се търси символично или мистично обяснение, вниманието се насочва към неврофизиологията и ролята на мозъчните структури, които участват както в обработката на емоции, така и в регистрирането на заплахи.

Какво показват изследванията

Макар теорията все още да е в ранен етап, съществуват редица изследвания, които подкрепят идеята, че сънят може да предшества развитието на заболявания. Особено показателни са данните, свързани с неврологични състояния. Проучване от 2017 г., обхванало над 1200 души с разстройство на поведението по време на REM сън, показва, че след 12 години 73% от участниците са развили болестта на Паркинсон или деменция.

Подобни резултати се наблюдават и в други области на медицината. Анализи на различни проучвания показват, че промените в съня могат да предшестват заболявания на стомашно-чревната система, белите дробове, ставите и дори зъбите. Това подсказва, че връзката между сънищата и физическото здраве може да е по-широка, отколкото се е смятало досега.

Малко изследване от 2015 г. също привлича внимание със своите резултати - при него част от участничките съобщават за необичайно ярки и интензивни сънища преди да получат диагноза рак на гърдата. В 83% от случаите тези сънища се отличават ясно от обичайните им нощни преживявания, което подсказва възможна връзка между вътрешните процеси и съдържанието на сънищата.

Макнамара подчертава, че подобни явления не се ограничават само до тежки заболявания. „Не говорим само за животозастрашаващи заболявания. Такива сънища могат да се случат дори преди настинка или грип“, казва той, като по този начин разширява обхвата на теорията.

Образите в сънищата като символични сигнали

Един от най-интересните аспекти на теорията е свързан с начина, по който мозъкът „превежда“ телесните сигнали в образи. Според Макнамара тези сигнали рядко се появяват директно, а по-скоро чрез символични и често тревожни сцени. Той отбелязва, че определени мотиви се повтарят при хора, които по-късно развиват здравословни проблеми.

„Един от тях е, че някой ще прояви неразумна агресия към сънуващия. Това може да изглежда необичайно, но е метафоричен сигнал от тялото. Друг силен сигнал е появата на непознати мъже, които се държат донякъде заплашително“, казва Макнамара. Освен това някои изследвания показват, че появата на насекоми или други неприятни образи също може да има връзка с предстоящи заболявания. Проучване от 2022 г., което анализира 2888 описания на сънища на хора, по-късно диагностицирани с Ковид-19, установява, че част от тях са сънували личинки или ухапвания от змии дни преди да дадат положителен тест.

Тези наблюдения не доказват причинно-следствена връзка, но очертават модел, който привлича вниманието на изследователите и поставя въпроса дали сънищата могат да бъдат интерпретирани като ранни сигнали от организма.

Между свидетелствата и бъдещите приложения

Към научните данни се добавят и множество лични разкази, които подкрепят идеята за „предупредителни“ сънища. Писателката и популяризатор на темата за сънищата Тереза Ченг, известна със своя сегмент „Вашите сънища обяснени“ в предаването „Добро утро, Великобритания“, твърди, че е получила десетки свидетелства от хора, които свързват сънищата си с по-късни диагнози.

„През годините съм получавала много съобщения от хора, които казват, че сънищата са им спасили живота“, казва тя. Един от случаите, които описва, е на жена, потърсила медицинска помощ след сън, в който мъж посочвал към гърдата й. Последвалият преглед довел до диагноза рак на гърдата в трети стадий.

Въпреки подобни примери, Макнамара остава предпазлив в оценките си. Той подчертава, че теорията все още е в начален етап и се нуждае от сериозни, мащабни изследвания. В същото време обаче вижда потенциал за практическо приложение, особено в областта на психичното здраве.

Изследвания показват, че хора със суицидни мисли често съобщават за силно обезпокоителни сънища в седмиците преди опит за самоубийство. Проучване от 2022 г. сред 89 пациенти установява, че 80% от тях са имали необичайни или променени сънища в периода преди кризата.

На тази основа Макнамара предполага, че в бъдеще технологии с изкуствен интелект биха могли да анализират сънищата и да предупреждават за потенциален риск. Засега обаче той е категоричен в едно: „Имаме само теория. Необходими са мащабни изследвания, за да се потвърди.“

