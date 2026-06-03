Пускат на търг имането от трезора на Сталин. Не е в диаманти

Грузия отвори за първи път винения трезор на Йосиф Сталин в Тбилиси, разкривайки колекция от около 40 000 редки френски и грузински бутилки, част от които датират от началото на XIX век, предава "Ройтерс".

Правителството планира да продаде колекцията на търг, а приходите да бъдат използвани за създаване на училище за винено образование в страната.

Ираклий Гилаури, собственик на Gilauri Wines, който работи по проекта с грузинското министерство на земеделието, заяви, че търгът ще помогне "Грузия да бъде поставена на картата на колекционерите".

Грузия от години се представя като родината на виното, позовавайки се на археологически доказателства за непрекъсната винопроизводствена традиция, датираща отпреди 8000 години.

Сталин, управлявал Съветския съюз от 1924 г. до смъртта си през 1953 г., е бил известен любител и колекционер на вина. Сред бутилките в колекцията има вина от престижни имения в Бордо, които преди това са принадлежали на руския император Александър III и сина му Николай II. След Руската революция през 1917 г. съветската власт конфискува императорската колекция на Романови, а впоследствие Сталин става неин пазител и постепенно добавя предпочитаните от него грузински вина.

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