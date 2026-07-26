Как да се отървем от бирено коремче

От футболни запалянковци до рокаджии бирата е любима напитка на милиони по света и по популярност се нарежда след водата и чая. Ежедневно се консумират тонове от пивото, особено в периода на Мондиала и летните музикални фестивали. Най-лесният начин да разпознаем почитател на алкохолната напитка е типичното коремче, с което много мъже обичат да се хвалят и да се шегуват помежду си. Но то може да доведе до сериозни здравословни последици. Нарастващата талия при господата е способна да предизвиква редица съкращаващи живота заболявания, включително сърдечни проблеми, рак, диабет и Алцхаймер. Нищо чудно тогава, че с повишаването на информираността за тези рискове, шегата вече не е смешна и мъжете, които искат да живеят по-здравословно, все по-често търсят начини да се отърват от бирените си обеми, които всъщност са просто кореми с мазнини. Нищо по-различно от останалите мастни натрупвания. Хората, които не пият бира, също могат да се сдобият с класиката „бирено коремче“.

Филип Чант, директор на Bodyscan – компания, която използва рентгенова технология за измерване на съотношението между мазнини, мускули и кости в човешкото тяло, споделя: „Бирените коремчета обикновено се свързват с мъжете, тъй като те естествено натрупват мазнини в областта на талията, докато жените са по-склонни да ги „складират“ около бедрата, дупето и ханша. Бирата със сигурност може да бъде допринасящ фактор, тъй като е калорична, а излишните калории водят до мастни депа.“ Биреното коремче може да бъде комбинация от подкожни мазнини, които са „меки“ непосредствено под епидермиса, и висцерални – по-опасния вид мазнини, трупащи се дълбоко в коремната кухина около вътрешните органи.

Генетиката в голяма степен определя как и къде тялото ще съхранява мазнините. „Някои хора ще натрупат повече висцерални мазнини от други.“, обяснява Чант пред британския „Телеграф“. В допълнение към коремните мазнини излишните калории от бира или от всяка друга храна и напитка, могат да доведат и до уголемяване на гърдите при мъжете. Съществува и друго състояние, наречено гинекомастия, което причинява растеж на гръдна тъкан и засяга мъже, които пият системно продължително време и развиват алкохолно чернодробно заболяване. Смята се, че това се дължи на етанола в алкохола, който може да наруши синтеза на тестостерон, докато фитоестрогените в него предизвикват повишаване на естрогена.

Казано по-просто, биреното коремче се причинява от излишни калории. Ако пиете много алкохол, има по-голяма вероятност да качите килограми, защото алкохолът е изключително калоричен: алкохолът съдържа 7 калории на грам, мазнините съдържат 9 калории на грам, протеините и въглехидратите съдържат по 4 калории на грам.

Половин литър светла бира съдържа около 180 калории, същото количество сайдер – 220, а стаутът и ейлът са около 250. Бирата не е единственият виновник. Две големи чаши червено вино се равняват на почти 20% от препоръчителния дневен прием за мъже, който е около 2500 калории. Освен това бирата обикновено се консумира заедно с други калорични мезета като картофи и различни вредни вкуснотии.

Вторият фактор за бирения корем е хормонален. Алкохолът предизвиква пик на хормона на стреса кортизол, който остава повишен за около 24 часа след консумацията. Кортизолът повишава апетита и може да предизвика силен глад за сладки, мазни и солени храни. Освен това някои мъже на средна възраст са склонни да бъдат по-малко активни, което намалява вероятността да изразходват допълнителните калории.

Съществуват и няколко временни фактора, които могат да накарат корема да набъбне веднага след консумация на алкохол. Газираната бира - като светлото пиво, отделя газове, които се натрупват в храносмилателната система. Бирата ферментира в стомаха, отделяйки въглероден диоксид и предизвиквайки подуване. Алкохолът е диуретик. Когато тялото започне да се дехидратира, то започва да задържа течности, което води до подпухналост и оттоци.

Според официалните препоръки три литра бира на седмица е напълно приемливо количество. Ако сте сериозни в намерението си да се отървете от биреното коремче, трябва да се стремите към дори по-малко количество, като в някои дни дори да не близвате алкохол. Когато пиете, редувайте халбата с чаша вода - хората пият по-малко, когато стомахът им е пълен. Заменете алкохолните напитки с безалкохолни или нискоалкохолни алтернативи, за да намалите приема на калории.

Добрата новина е, че свалянето на биреното коремче не е по-трудно от изгарянето на какъвто и да е друг вид телесни мазнини. Лошата новина е, че няма преки пътища. Формулата е проста: приемайте по-малко калории, отколкото изразходвате. Това се постига най-добре чрез баланс между диета и физически упражнения. Може да свалите коремчето, ако напълно спрете бирата, но само, ако това създаде цялостен калориен дефицит. Ако просто замените бирата с други калорични храни или напитки, резултат няма да има.

„Аеробните упражнения в комбинация със здравословна диета са най-добрият начин за справяне с коремните мазнини и мазнините по цялото тяло“, казва пред „Телеграф“ Лора Картрайт, специалист по кардиологична рехабилитация. „Аеробните тренировки включват всяка дейност, която ускорява пулса ви, като ходене, танци, бягане или плуване.“

За ориентир – за да изгори калориите от половин литър светла бира, на средностатистическия мъж са му необходими: 13 минути интензивно натоварване (бягане или футбол); 15 минути колоездене; 20 минути плуване; 30 минути игра на голф.

Освен аеробните упражнения се препоръчват и силови тренировки, тъй като чистата мускулна маса изгаря повече калории в покой. Правенето на коремни преси обаче няма да премахне мазнините точно от корема – то просто ще тонизира мускулите под тях. Науката е доказала, че е невъзможно да се изгорят мазнини в конкретна зона само чрез трениране на съответната част от тялото.

Добрата новина за хората, които са склонни да трупат мазнини основно около талията, е, че при отслабване те обикновено забелязват първите резултати именно в коремната област. Мазнините по правило си отиват първо от мястото, където са били натрупани най-накрая.

Стресът и липсата на сън също пречат на отслабването поради високите нива на кортизол. Ето защо релаксиращи занимания като йога и тай чи също могат да помогнат в битката с мазнините. Най-важното е всяка напитка да се консумира с мярка и да поддържаме здравословен начин на живот.