Как да се отървем от бирено коремче
Пивото е любима напитка на милиони по света
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Пивото е любима напитка на милиони по света
Ето какви са причините
Всяка 237-милиметрова чаша плодов сок дневно се свързва с 0,03 по-висок индекс на телесната маса
Европейците са напълнели средно с 2,5 кг
Оукланд. Новозеландско проучване направи интересно разкритие - първородните деца били по-предразположени към напълняване в напреднала възраст в сравне...