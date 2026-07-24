С мечове и брадви! Световно първенство по средновековен бой

Годишното световно първенство на Международната федерация по средновековен бой стартира тази седмица в Северна Дания. За пръв път проведено в Испания през 2014 г., то включва бойци в брони, сражаващи се с оръжия от 14-и век. Но е и модерен боен спорт, с правила за безопасност и спортни конвенции.

Смесица от историческо и модерно

"Това е исторически вдъхновено. Смесица от модерни техники с исторически. Имаме нещо между пълноконтактен боен спорт и фехтовка." казва Камила Студенцка, говорител на федерацията. Мечовете и брадвите са затъпени. Битките обаче не са проста безобидна реконструкция. Студенцка обяснява, че някои състезатели са привлечени от "насилието", докато други предпочитат техническата страна на дуелите лице в лице. "Някои хора харесват приятелството и това да са част от отбор... да са част от нещо по-голямо", добавя тя. Тазгодишното първенство се провежда в сянката на замъка Спьотруп, внушителна датска крепост, завършена около 1520 година.

Събитието привлече бойци от 30 държави, сред които САЩ, Канада, Китай и Бразилия. Родриго Синкевициус, бразилски състезател, разказва, че преди е практикувал джиу-джицу и други смесени бойни изкуства. Когато за пръв път видял този вид средновековен бой, "не можел да повярва".

"Хора падат, хващат се, звукът на пукащата стомана. Това е нещо, което не можеш да фалшифицираш".

Дуели и отборни битки

Четиридневното първенство, стартирало в четвъртък, включва състезатели, сражаващи се в единични "дуели" от два едноминутни рунда. Противниците биват елиминирани след трето падане на земята или при предаване. Ако нито едно от двете не се случи, съдиите обявяват победител. Има и хаотични отборни битки, наречени "Бухурт", в които участват до 10 състезатели от всяка страна. Мартин Гил от Милтън Кийнс, Англия, разказва, че за пръв път се включил "за да удари някого с брадва в лицето".

"Това имаше особен привкус за мен, хората доброволно идваха и казваха: 'Можеш да ме удариш с брадвата в лицето, колкото можеш по-силно'".

Според федерацията, бойците носят дебели, поглъщащи удара подплатени дрехи под бронята. Битките се контролират строго от обучени съдии. Според организацията, общото ниво на травми е сравнимо с това в масовите пълноконтактни бойни изкуства. Гил казва, че почти всичко, което състезателите носят, включително неговата 30-килограмова броня, е исторически точно. Част от екипировката и бойните техники са базирани на писанията на италианския рицар от 14-и век Фиоре дей Либери и немския майстор по фехтовка Йоханес Лихтенауер.

"Следваме ръкописите, доколкото можем", казва Гил. "Всичко са легитимни техники от всичките им писания през 14-и век."

Растящ спорт

Близо 600 бойци участват в тазгодишното първенство. Спортът, безкомпромисна смесица от смесени бойни изкуства, фехтовка и историческа реконструкция, набира популярност. Алекс Кинг, 37-годишен специалист по финансови престъпления от Шорвю, Минесота, разказва, че когато започнал преди три години, в местния му отбор имало само около 10 членове. Сега са над 50.

"В Америка определено расте, с късите видеа, които виждате сега, много хора се заинтересуваха." казва Кинг

Мъжете и жените се състезават в отделни категории. Мииса Кайвос, 27-годишен барман от Хелзинки, Финландия, казва, че женската страна на спорта също "драстично расте по целия свят".

"Невероятно е да се гледа", казва Кайвос. "Винаги е хубаво да идваш на такива събития, да се биеш с другите момичета и да усетиш тази страхотна женска сила."