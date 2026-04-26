Сърцат Ахмед Батаев взе сребро, България блести на европейското

България завърши участието си на Европейското първенство по борба в Тирана със сребърен медал за Ахмед Батаев, който загуби финала в категория до 92 кг свободен стил от Али Цокаев с 3:5. Националният отбор завърши шампионата с общо шест отличия, включително златото на Кирил Милов, както и сребърни медали за Батаев и Семен Новиков.

Пътят на Батаев до финала премина през драматична победа над световния вицешампион Аманула Хаджимагомедов, като българинът измъкна успеха с 3:2 след точки в последната секунда. Финалната среща също предложи сериозна битка. Батаев започна добре и спечели точка след изнасяне на съперника от тепиха, но предупреждение за пасивност обърна хода на схватката и даде аванс на Цокаев.

Азербайджанецът увеличи преднината си до 4:1, което принуди българина да рискува в заключителните минути. Батаев успя да намали разликата до една точка след успешна атака, но в оставащото време не намери възможност за нов решаващ ход.

За Али Цокаев това е първа европейска титла при мъжете, след като през последните години записа силни резултати в по-младите възрастови категории.

Въпреки загубата на финала, представянето на Батаев затвърди позициите му сред водещите състезатели в категорията, а българският отбор приключи турнира с убедителен медален актив.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com