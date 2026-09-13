Стилияна Николова - втора в света! Осигури ни нещо важно
Това е първи медал за България от шампионата
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Това е първи медал за България от шампионата
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Кои са момчетата на Биаджини, обединили страната
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Утре (10 август) поводите за радост в художествената гимнастика могат да продължат
Без загуба завършва в Монако
Две десети не й достигнаха, първа е израелката
Детето е ученик в спортното училище "Генерал Владимир Стойчев"
Българката атлетка е втора на шампионата на Стария континент в Бурос
Един-единствен фаул раздели лекоатлетката от златото Златен бронз за грациите на финала Жените отсрамиха България на финала на олимпиадата в Рио. Ми...
България има вече своя сребърен медал от олимпиадата в Рио де Жанейро. Спечели го уникалната ни атлетка Мирела Демирева в скока на височина. 26-годиш...
Параолимпиецът Християн Стоянов (на снимката в ляво) спечели днес сребърен медал в бягането на 1 500 метра на Световните игри на Международната федера...
Българският ансамбъл по художествена гимнастика грабна сребърен медал във финала на пет ленти на Световната купа в столицата на Узбекистан Ташкент. То...
Радослава Мавродиева (вляво) и Габриела Петрова
Нанджин. България вече има своя първи медал от вторите младежки олимпийски игри, които се провеждат в Нанджин (Кит). Сребърното отличие бе спечелено о...