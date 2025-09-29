Звездите на България: Националният ни волейбол покори света!

Историческа бе вчерашната вечер за България – националният отбор по волейбол завоюва сребърен медал на Световното първенство във Филипините, първи за страната ни от 55 години.

Най-младият състав на турнира мина като ураган през всички съперници,

остана непобеден до финала и дори измъкна гейм от действащия шампион Италия, преди да отстъпи с високо вдигнати глави.

Хиляди българи празнуваха на площадите у нас и зад граница, а радостта от триумфа обедини нацията.

Герои, които изпревариха времето

„Преживях финала с много емоции, радост и надежди, че ще покорим върха. Останахме една крачка под него, но това, което направиха момчетата е страхотен успех, защото те са още много млади“, заяви пред Нова телевизия легендата Евгени Иванов – Пушката. Той подчерта, че националите „дори малко изпревариха времето, в което да демонстрират уменията си“ и напомни, че малцина волейболисти в света стигат толкова бързо до световния подиум. Иванов вярва, че това е само началото и следващата голяма цел са Олимпийските игри през 2028 година.

България празнува заедно с момчетата

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев разкри атмосферата след финала: „Момчетата усещаха огромната подкрепа от българите, които бяха пред екраните. Още след мача си поговорихме, след това отидохме на дискотека да празнуваме – те все още се забавляват.“

Ганев обяви, че утре от 17:30 ч. националите ще бъдат посрещнати с открит автобус.

„Когато всички работим заедно и гледаме в една цел, нещата могат да се случат“, каза той, подчертавайки, че опитът на Италия е наклонил везните, но българският отбор вече гледа към Европейското първенство догодина, където ще бъде домакин.

Спортът, който сплотява

Символ на този исторически финал се превърна снимката, обиколила социалните мрежи – италианският волейболист Симоне Анцани прегръща и утешава плачещия българин Дамян Колев. „Може да сме съперници на игрището, но спортът ни сплотява. Анцани му каза: „Вашият път тепърва започва“, сподели Ганев. Думи, които обобщават не само силата на спорта, но и огромната надежда, че българският волейболистки път тепърва ще се изкачва към нови върхове.

