Голямо щастие за Алекс Грозданов! Световно признание

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов получи изключително признание, след като беше класиран под №8 в света от престижното специализирано издание Volleyball World.

Авторитетната медия отличи българина с впечатляващи думи, подчертавайки огромното му влияние както на клубно, така и на национално ниво. Според изданието Грозданов е символ на "тиха власт" и "абсолютен контрол на мрежата" - лидер, който води с действията си, а не с думи. През целия сезон той беше определящ фактор в центъра, превръщайки се в истинска стена на мрежата.

В клубния волейбол Алекс Грозданов завърши като №2 блокировач в полското първенство и имаше ключова роля за титлата на Богданка Люблин. С отбора си той триумфира още със Суперкупата на Полша и спечели трофея в турнира CEV Challenge Cup, затвърждавайки статута си на един от най-добрите централни блокировачи в Европа.

На световната сцена българският капитан бе още по-впечатляващ. На Световното първенство по волейбол 2025 Грозданов завърши като №1 блокировач, спечели приза за Най-добър централен блокировач и поведе България към историческо постижение - първи финал на световен шампионат от 55 години насам.

Признанието от Volleyball World е още едно доказателство за изключителния сезон на Алекс Грозданов и за мястото му сред световния елит на волейбола.

