Алекс Николов помете Европа с Лубе

Отборът на Кучине Лубе Чивитанова със своя лидер Александър Николов записа нов впечатляващ успех в груповата фаза на Шампионската лига по волейбол. Италианският гранд беше безапелационен срещу белгийския Льовен и спечели със категоричното 3:0 (25:10, 25:19, 25:19) за едва час игра.

Николов отново беше сред най-убедителните на терена, като завърши двубоя със 14 точки – 13 от атака и една блокада, със 56% позитивно посрещане. По ефективност до него се доближи единствено диагоналът Ноа Дюфло-Роси със 12 точки, но разликата в класите между двата тима беше очевидна още от първия гейм.

С този успех Чивитанова е със пълен актив от четири победи от четири мача и впечатляващо геймово съотношение 12:0. Италианският тим е убедителен лидер в група Е пред френския Монпелие, във чийто състав вече играе българският централен блокировач Николай Къртев. В следващия кръг Чивитанова ще гостува именно във Монпелие на 10 февруари.

С българско участие премина и друг драматичен мач от турнира. В мач от група В тимът на Алекс Грозданов – Богданка Люблин – се наложи драматично над белгийския Кнак Рьозеларе със 3:2 (22:25, 23:25, 27:25, 25:16, 15:13) след повече от два часа и 15 минути игра.

Тимът от Белгия спечели първите два гейма и пропусна два мачбола в третия, който беше взет инфарктно от полския шампион със 27:25. Богданка беше убедителен във четвъртата част, а във тайбрека двата тима отново се дебнеха до последно, като поляците измъкнаха победата със 15:13. Това беше четвърта победа за Богданка Люблин, а и четвърти мач тайбрек за Рьозеларе, от които белгийците са загубили три и са спечелили един.

Алекс Грозданов завърши срещата със 12 точки – 9 от атака и три блокади при четири грешки. Кубинецът със полски паспорт Вилфредо Леон беше ключов за тима от Люблин във решителните моменти със 26 точки. За Рьозеларе Базил Дермо отбеляза 27 точки, сред които и три аса.

