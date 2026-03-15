Манчестър Сити се препъна в Лондон и изостана сериозно от Арсенал

Манчестър Сити направи нова грешна стъпка в битката за първото място във Висшата лига. „Небесносините“ стигнаха само до равенство 1:1 при гостуването си на Уест Хям в последния мач от съботната програма на 30-ия кръг в английското първенство.

Лондончани успяха да измъкнат ценна точка и прекъснаха серия от седем поредни загуби срещу този съперник, като резултатът оставя тима им с реални шансове в битката за оставане в елита.

Гостите от Манчестър откриха резултата в 31-вата минута. Омар Мармуш намери Бернардо Силва в наказателното поле, а португалецът завърши атаката с техничен прехвърлящ удар, който не остави шанс на вратаря.

Радостта на Сити обаче беше кратка. Само четири минути по-късно Уест Хям изравни след центриране от корнер на Джаред Боуен. Константинос Мавропанос се възползва от неубедително излизане на Джанлуиджи Донарума и с удар с глава прати топката във вратата за 1:1.

През по-голямата част от срещата Сити не успя да наложи обичайния си натиск, а домакините се защитаваха организирано и рядко допускаха сериозни опасности пред вратата си. В 83-тата минута Мадс Хермансен се намеси решително и спаси пряк свободен удар на Тиджани Райндерс. Дълбоко в добавеното време Марк Гехи пропусна отлична възможност след корнер и не успя да донесе победата на гостите.

След равенството Манчестър Сити остава на второ място с 61 точки и вече изостава на 9 от лидера Арсенал, който има и мач повече. Уест Хям е на 17-та позиция с 29 пункта и продължава битката за оцеляване.

По-късно днес програмата на кръга продължава със сблъсъците Ливърпул-Тотнъм и Манчестър Юнайтед-Астън Вила.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 30-ия кръг на Висшата лига:

Бърнли-Борнемут 0:0

Съндърланд-Брайтън 0:1

Арсенал-Евертън 2:0

Челси-Нюкасъл 0:1

Уест Хям-Манчестър Сити 1:1

Неделя:

Кристъл Палас-Лийдс

Манчестър Юнайтед-Астън Вила

Нотингам-Фулъм

Ливърпул-Тотнъм

Понеделник:

Брентфорд-Уулвърхямптън

Арсенал води в класирането с 70 точки, следван от Манчестър Сити с 61. Манчестър Юнайтед и Астън Вила са с по 51 точки, Челси и Ливърпул с по 48 и други.

