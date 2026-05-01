Бостанджиев вкара нов силен човек в управата на Левски

Ръководството на Левски има нов силен човек, поставен от собственика Атанас Бостанджиев, като ролята му ще бъде ключова за управлението на клуба. Става въпрос за Ненчо Иванов Михалев, който ще бъде връзката между милионера и Наско Сираков. Новата структура цели по-строг контрол върху финансите и решенията на „Герена“. Очаква се Михалев да има сериозно влияние върху ежедневното управление.

По информация на източници той ще действа като финансов директор в сянка, като всички важни документи ще минават през него. Михалев ще бъде оторизиран да подписва заедно със Сираков, което на практика го поставя в центъра на управлението. Причината е, че Бостанджиев ще прекарва по-голямата част от годината извън страната, докато новият му човек ще бъде постоянно на място.

Проверка в Търговския регистър показва, че Михалев е съдружник с по 50% в „Созопол Проперти Инвестмънт“ ООД заедно с Владимир Владимирович Бенеденский - руски гражданин и бивш футболист с бизнес интереси.

Плановете за бюджета на клуба засега остават предпазливи. Първоначалното финансиране няма да бъде мащабно, като основният приоритет е изчистване на задълженията и осигуряване на средства за нов стадион.

Очаква се таванът на заплатите да бъде повишен, но без рязко увеличаване на разходите за нови играчи. Летният трансферен прозорец ще бъде ограничен, като се предвижда привличането на не повече от двама-трима футболисти.

По-сериозни инвестиции се очакват на по-късен етап, включително през зимата и следващото лято, когато клубът би могъл да увеличи финансовата си активност на пазара.

