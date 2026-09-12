Големите промени в Левски започват
Предстои новият собственик Атанас Бостанджиев да постави свои кадри на ключови позиции
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Предстои новият собственик Атанас Бостанджиев да постави свои кадри на ключови позиции
Gemcorp Capital Group планира клубове на няколко континента, а бившият бос на Арсенал Еду може да движи целия проект
От началото на този сезон Левски е в прекрасна форма както в Шампионска лига, така и на домашната сцена
Шампионът е близо до привличането на трети нов играч през лятото
Клубът е по-близо до нов собственик
Това, което виждам, си струва всичко, което предстои да направя за този клуб, заяви новият собственик на Левски
Двамата с Наско Сираков са взели ключово решение
Собственикът подрежда властта на „Герена“, нова фигура става ключова връзка със Сираков
Приходите растат, но новият собственик поема и дълг от над 22 млн. лева
Новият собственик на Левски ще се заеме с преговорите с евентуални бъдещи партньори
Левски крачи към шампионска титла №27
Това се случи на извънредна пресконференция
Атанас Бостанджиев, който е главен изпълнителен директор на VTB Capital International напуска поста си. Той отговаряше за задграничните операции в най...