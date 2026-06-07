Регистрираха компанията, която придобива "Левски"

Дружеството, което ще придобие мажоритарния дял от акциите на “Левски”, вече е регистрирано. Става дума за фирмата “София Кепитъл” на бизнесмена Атанас Бостанджиев. Акциите са 25 000 на брой, всяка с номинал 1 евро.

Бостанджиев бе обявен за нов собственик на “Левски” през април от Наско Сираков. Очаква се Бостанджиев да влезе в клуба до няколко седмици.

Собственик на “София Кепитъл” са две чуждестранни компании – “Джемкорп Съб Холдингс Лимите” и “Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид”. Първото е регистрирано в ОАЕ и държи 99% от акциите (24 750 броя), а второто е със седалище във Великобритания и притежава 1% (250 акции). Атанас Бостанджиев е сред директори на “София Кепитъл”. А за председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “София Кепитъл” е избрана българката Първолета Щерева. Заместник-председател е роденият в Бразилия Фелипе Берлинер, имащ германско гражданство, а също и Матю Чери - гражданин на Великобритания. В “Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид” пък директори са Фелипе Берлинер, Юри Байдуков и Атанас Бостанджиев.

Шампионът “Левски” е близо до привличането на трети нов играч през лятото. “Сините” на Хулио Веласкес се подсилиха с Рейналдо и Давид Кусо. Пред трансфер на “Герена” е и Хусем Мрезит. Алжирецът е собственост руския “Динамо” (Махачкала), но столичани са готови да платят за правата на играча. Мрезет е полузащитник и е на 26 г.

Още преди края на сезона, “Левски” ще се подсили с поне 7 нови през лятото. Целта е добро представяне в европейските клубни турнири.

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