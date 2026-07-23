Кристиан Димитров поведе Левски към ценна победа над Крайова

Капитанът Кристиан Димитров се превърна в герой за Левски и донесе победата с 1:0 срещу Университатя Крайова в първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Защитникът наказа румънците още в осмата минута и запали трибуните в София. Сините създадоха достатъчно положения за по-убедителен успех, но на няколко пъти бяха и на сантиметри от изравняване. Така всичко ще бъде решено след седмица в Крайова, където Левски ще защитава крехката си преднина.

Отборът на Хулио Веласкес започна смело и превърна първата си възможност в гол. След изпълнение на ъглов удар защитата на гостите изчисти топката, но Мехди Мубарик я овладя на около 30 метра от вратата и я върна към Сержиньо.

Португалецът центрира отново и този път намери Кристиан Димитров на далечната греда. Капитанът спечели с лекота въздушния двубой срещу Щефан Баярам и прати топката зад Лауренциу Попеску за 1:0.

Румънците можеха да отвърнат почти веднага. В 14-ата минута Мубарик не изчисти добре, топката стигна до напълно непокрития Карлос Мора, но той стреля далеч от целта.

Левски продължи да търси втори гол. Сержиньо и Алдаир отправиха точни удари от дистанция, отразени от Попеску, а мощен пробив на Рейналдо завърши със стрелба в страничната мрежа.

Сините се прибраха на почивката с заслужен аванс и три точни удара срещу нито един за Крайова. След паузата обаче мачът се превърна в истинска европейска лудница.

Анзор Меквабишвили бе изведен сам срещу Светослав Вуцов, преодоля го, но топката профуча на сантиметри от страничната греда. Почти веднага Армстронг Око-Флекс изскочи очи в очи с Попеску, но вратарят на гостите спаси.

Левски пропусна още една златна възможност минута по-късно. Рейналдо отне топката в собствената половина, преодоля голямо разстояние и започна атака, завършила с извеждане на Акрам Бурас. Алжирецът остана сам срещу Попеску, но не намери вратата.

Сержиньо също открадна топката дълбоко в половината на Крайова и центрира към Рейналдо, който закъсня с плонжа от чиста позиция. Пропуските запазиха гостите в мача и напрежението се върна с пълна сила пред вратата на Левски.

Меквабишвили пресече лошо изнасяне на Вуцов и отново се размина на сантиметри с попадение. Малко след това българският национал се намеси блестящо и отрази опасен удар на Мора от близка дистанция.

В изпълненото с положения второ полувреме нов гол не падна. Левски взе победата, но остави огромна интрига за реванша в Румъния.

Победителят от сблъсъка ще срещне Омония или Кайрат в следващия кръг. Кипърският тим спечели първия мач в Никозия с 1:0 след попадение на Панайотис Андреу.