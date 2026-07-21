Пълен резил за Меси, светът му се смее след финала

Лионел Меси не успя да спаси Аржентина във финала на Мондиал 2026, но поне направи отчаян опит да издейства червен картон за испанеца Марк Кукурея. Капитанът на световните шампиони моментално изтича при съдията Славко Винчич и му посочи, че защитникът е прикрил устата си с ръка, докато разговаря с него. Реферът обаче не се впечатли от доноса, Кукурея остана на терена, а Испания спечели финала с 1:0 след гол на Феран Торес в продълженията. Поведението на Меси предизвика подигравки, а бившият английски национал Лий Диксън директно го нарече „бебе“.

Меси хукна при съдията

Сцената се разигра малко след втория жълт картон на Енцо Фернандес, който връхлетя грубо върху Пау Кубарси и остави Аржентина с десет души. Кукурея се приближи до Меси, докато футболистите спореха със съдията, и за кратко прикри устата си.

Точно това чакаше аржентинският капитан. Меси веднага посочи жеста на Винчич и поиска испанецът също да бъде изпратен под душовете, за да се възстанови численото равенство.

На турнира действа ново строго указание на ФИФА, според което прикриването на устата при разговор може да бъде наказано дори с червен картон, когато се използва за скриване на обидни или провокативни думи. Парагваецът Мигел Алмирон вече беше изгонен за подобно провинение в груповата фаза.

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Винчич изслуша жалбата, но не показа никакво желание да изпълни поръчката на Меси. Кукурея - футболист на Челси, а не на Реал Мадрид, както неправилно е посочено в първоначалния текст - остана на терена.

Феновете също не пожалиха голямата звезда. В Х поведението му беше сравнено с дете, което тича при учителката, за да натопи свой съученик. „Като малко дете, което тича да се оплаче на учителя. Жалко поведение от така наречената суперзвезда“, написа запалянко.

Друг определи сцената като „най-жалкия момент във финала“. Конкуренцията за тази титла обаче беше сериозна, защото след последния съдийски сигнал футболисти на двата отбора се сбиха, а ФИФА започна разследване на грозните сцени.