Шеф в Баку с тежка прогноза за ЦСКА

Българинът Георги Николов е един от най-добрите познавачи на азербайджанския футбол, след като през 2006 г. основава Интер Баку, а в следващото десетилетие спечели два пъти титлата на страната. Бившият президент на местния клуб, който е и фен на ЦСКА, говори пред "Аzerisport" за предстоящите битки между "армейците" и Карабах.

„Исках да видя ЦСКА срещу азербайджански клуб, но не и срещу този. Това вече е прекалено (смее се). Карабах е сериозен боец в европейския футбол и вече го е доказал. Последните три сезона не бяха успешни за "армейците" и отборът не игра в евротурнирите. След толкова дълго прекъсване това на практика е дебют. В това отношение тимът от Агдам има предимство. Очаквам този сблъсък с противоречиви чувства.

Може би ЦСКА ще покаже своя героизъм и ще докаже, че е способен да бъде заплаха за всеки отбор. Не мисля, че ще се отрази загубата на Лудогорец с 2:7 от Карабах преди две години. През миналия сезон Левски отстрани Сабах от Лига Европа. ЦСКА ще има своята нагласа. В клубния футбол няма място за подобни сантименти“, сподели Николов.

Последните три сезона не бяха успешни за "армейците" и отборът не игра в евротурнирите. След толкова дълго прекъсване това на практика е дебют. В това отношение тимът от Агдам има предимство. Очаквам този сблъсък с противоречиви чувства. Може би ЦСКА ще покаже своя героизъм и ще докаже, че е способен да бъде заплаха за всеки отбор. Не мисля, че ще се отрази загубата на Лудогорец с 2:7 от Карабах преди две години. През миналия сезон Левски отстрани Сабах от Лига Европа. ЦСКА ще има своята нагласа. В клубния футбол няма място за подобни сантименти“, сподели Николов.

„Стилът и обликът на ЦСКА все още не са напълно оформени. През това лято дойдоха няколко нови попълнения. Особено в средната линия и атаката. Достатъчно е да споменем трансфера на бившия халф на Интер Стефано Сенси. Но като привърженик засега не виждам яснота в игровия ни облик. Той може да се променя с всеки следващ мач. На този етап Карабах е много по-опитен и обигран. Независимо от осемте си нови попълнения. Всички те са на високо ниво, което показаха в мачовете от първия кръг срещу Вестри.

Пред ЦСКА има дълъг път и днес отборът отстъпва на вашия клуб. Засега не знам как бихме могли да спечелим. Може би със спортен героизъм. Вероятно и с късмет. В Баку ще бъде много трудно. Знам колко умело и агресивно играе Карабах на своя терен дори срещу най-опитните отбори. В момента армейците нямат подобен опит. Ако ме послушат, трябва да изненадат не със защита и игра на контраатака, а с точно обратното“, каза още ръководителят.