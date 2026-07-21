Истина ли е. България изпревари двама участници в Мондиала

Световният шампион Испания е новият първенец в ранглистата на ФИФА, изпреварвайки досегашния лидер Аржентина.

Ла Фурия Роха има 1995 точки и води с 25 на "гаучосите", като във финала на Мондиала показа категорично, че към момента е много добрия отбор.

Франция и Англия продължават да допълват топ 4, след като това беше първият случай на световни първенства, в който първите четири отбора достигат фазата на полуфиналите.

На пето и шесто място следват Бразилия и Мароко, като те изпреварват разочаровалия отбор на Португалия, който се намира на седмо място.

Четвъртфиналистът Белгия изпреварва Нидерландия за осмото място, а топ 10 затваря впечатлилия домакин Мексико, който се изкачва с цели четири позиции.

Четирикратният световен шампион Германия изпада от топ 10 и вече е на 12-та позиция, а Италия е №15. Най-голям ръст в ранглистата бележи Норвегия. "Викингите" скачат нагоре с 12 позиции и вече са №19.

Ръст бележи и българският национален отбор, макар да не постигна кой знае какви победи. Възпитаниците на треньора Александър Димитров се качват от №87 до №85 в ранкинга, а това става възможно, тъй като изпреварват отборите на Нова Зеландия и Хаити, които загубиха точки заради загубите си на Световното първенство.