Де Ла Фуенте към Кукурея - хайде сега да те видим!

Крайният бранител на Испания Марк Кукурея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион по футбол.

По-рано през седмицата левият бек каза, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Ню Джърси.

"Твърде съм стар за татуировки, но моите играчи си държат на думата и знам, че ще го направят. Той допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен", каза наставникът на "Ла Фурия Роха", цитиран от агенция Ройтерс.

Попитан на коя част от тялото би искал Кукурея да си татуира лицето му, Де ла Фуенте отговори: "Може би някъде, където няма да се вижда. Когато кажеш нещо, трябва да си държиш на думата."

Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения и за втори път в историята вдигна трофея от Мондиала, а Марк Кукурея игра 120 минути във финала.