Любопитно

Тръмп първи пипна купата на Мондиала. Защо победителят взема копие на трофея

Шампионите винаги получават копие

Тръмп първи пипна купата на Мондиала. Защо победителят взема копие на трофея
19 юли 26 | 22:17
698
Мира Иванова

Американският президент Доналд Тръмп първи пипна купата на Световното първенство по футбол, която тази вечер ще бъде вдигната или от Испания, или от Аржентина. Двубоят на века започна в 22 часа българско време и в първите 20 минути доминацията на Испания бе отчетлива.

тръмп купа световно

В осмата минута камерите показаха най-ВИП ложата, в която седят президентът на САЩ Доналд Тръмп, съпругата му Мелания и президентът на ФИФА Джани Инфантино. Мъж показа купата на Тръп и му разказа за нея, а президентът одобрително кимаше в глава.

Специалното куфарче, в което Световната купа по футбол отпътува до Ню Джърси за финала на мондиала в неделя, е изработено от световноизвестната луксозна парижка модна къща Луи Вюитон.

За пети пореден път то е изработено от френската марка. Кутията е с позлатени месингови протектори на ъглите и закопчалки, а върху нея е изрисувана буквата „V“ – за победа.

Отвътре куфарчето е облицовано с бежова кожа и емблема на партньорството между Международната футболна федерация и френската марка.

Трофеят ще бъде връчен тази вечер на победителите от американския президент Доналд Тръмп и президента на ФИФА Джани Инфантино.

Купата е създадена през 1971 г. от италианския скулптор Силвио Газанига, след като ФИФА обявява конкурс за нов трофей. Причината: Бразилия печели третата си титла и по правилата получава завинаги стария трофей „Жул Риме“. Затова е нужен нов символ - по-модерен, по-универсален, по-световен. Газанига печели конкурса с проект, който не просто отговаря на изискванията, а ги надраства.

Той иска да улови три емоции в една спираловидна форма: борбата на атлета, възторга на феновете и мига на победата - онзи миг, в който светът се свива в ръцете на шампиона. Това е идеята, която движи линиите на купата.

Днешната купа изглежда като две човешки фигури, които издигат Земята. Формата е динамична, почти течна - златото сякаш се движи нагоре, като пламък. Трофеят е изработен от 18-каратово злато, тежи около 6 килограма и е висок 36,8 см. Той е едновременно масивен и лек на поглед - точно както Газанига е искал: да изглежда като „енергия, която се издига“.

Първият път, когато е връчен, е през 1974 г. и оттогава е вдиган от поколения шампиони. Но никой не го задържа: оригиналът винаги се връща във ФИФА след церемонията, а отборите получават позлатено копие. Това е част от мистиката му - истинската купа принадлежи не на победителя, а на света.

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема мондиал 2026
Още от Любопитно
Коментирай