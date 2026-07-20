Изненада. Къде отиде Марина Цекова

Марина Цекова показа кадър от Кишинев, където е на почивка. Именно заради пътуването си журналистката не е в ефира на “Събуди се” този уикенд.

Водещата на Нова телевизия сподели снимка от молдовската столица, на която позира на стълби под слънчевите лъчи. Към кадъра Цекова написа на български, че красотата е в очите на този, който гледа, и благодари на Кишинев.

Отсъствието й от “Събуди се” направи впечатление на зрителите, които са свикнали да я виждат в сутрешния блок през уикенда. Този път обаче причината е приятна – Марина е използвала времето за кратко пътуване и почивка.

Цекова е сред познатите лица на Нова телевизия и от години е част от екипа на “Събуди се”. Освен като водеща, тя има сериозен опит и като репортер, а зад гърба си е правила редица силни журналистически материали.

С кадъра от Кишинев Марина показа, че дори извън студиото остава близо до последователите си и не пропуска да сподели красив момент от пътуването си.

