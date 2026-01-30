Голяма рокада в Нова тв. Ключов шеф е аут. Светлана Василева се оттегля от позицията директор „Съдържание“ в Нова Броудкастинг Груп (НБГ) и ще продължи да работи с телевизията като консултант по ключови проекти.

Светлана Василева

Медийната група назначава за програмен директор Нели Стойнова, която работи в компанията от 15 години и е заемала различни позиции в дирекция "Програма", съобщават от НБГ.

Самата дирекция "Програма" ще има ново структурно разпределение.

Нели Стойнова ще отговаря за цялостното стратегическо управление на програмното съдържание. Христо Хаджитанев, който има богат опит в програмирането и медийните проучвания, ще отговаря за креативното и програмното развитие, включително нови формати и проекти.

Николай Киров, който има комплексна експертиза в управлението на различни проекти, ще ръководи телевизионното производство с акцент върху външните продукции и праймтайм форматите.

Тара Нури-Иванова, която е част от компанията над 25 години и е заемала редица творчески и мениджърски позиции, поема вътрешните продукции и специалните телевизионни проекти.

Новото структурно разпределение в дирекция „Програма“ от 1 февруари.

