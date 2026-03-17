Експерт предупреди за рисковете от война за България

Конфликтът в Близкия изток вече не е далечна новина, а напрежение, което все по-осезаемо се приближава към Европа. И макар официално България да не е сред целите, експерти предупреждават – това може да се промени бързо.

"Конфликтът ескалира и това е най-голямата опасност при една такава война е да бъде разпрострян върху граничните държавни, впоследствие и в по-голям периметър. От миналата седмица имаме интервю на иранския посланик, където той заяви, че България не се разглежда като член на Иранската държава и ние не участваме. А заради очакванията на обществото, се водят преговори американските военни самолети да бъдат пребазирани. Но искам да подчертая, че не се използват никакви съоръжения на България за нанасяне на удари", каза бившият председател на Комисията по европейски въпроси в парламента Димитър Гърдев в студиото на "Денят ON AIR".

"В Румъния са разположени елементи от ПВО на САЩ. Разпростирането на бойните действия представлява риск. Изключително съм учуден защо правителството заяви, че няма риск. Рискове винаги има, а когато те бъдат идентифицирани, започва една матрица за действие, където тези рискове трябва да бъдат предотвратени, управлявани, или минимизирани. КСНС е добре да бъде свикан, защото тази бърза обстановка рязко се променя. В началото на конфликта Турция не беше засегната, Кипър - също", допълни Гърдев в ефира на Bulgaria ON AIR. Той е на мнение, че властта трябва да има еднакъв отговор за действие.

"Трябва да се търси подкрепа от политически сили, а не правителството да се самоизолира, то не може да се справи само. Много е важно да се определи начинът на действие. Има много засилен диалог между Иран и Турция, Иран заявява, че турската територия не е била цел. Но има нещо друго - на територията на Турция има бази на САЩ, там има един голям радар, който наблюдава цялата обстановка, покрива цялата територия на Иран", подчерта бившият председател.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com