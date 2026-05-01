Радев започва с хеттрик

С троен удар започва управлението си бъдещият премиер Румен Радев. С влизането си в 52-ото Народно събрание лидерът на „Прогресивна България“ посочи първите три стъпки на новия кабинет, който се очаква да заработи веднага след Гергьовден.

Бюджетът е първата задача на прогресивна България. Той е в катастрофално състояние, обяви Радев при откриването на новия парламент. Финансовият екип на „Прогресивна България“ ударно се заема със стабилизирането на хазната, приемането на държавни разчети за 2026 г. и със спасяването на парите по ПВУ. През годините има страшно много несвършена работата. Изискванията на Брюксел са много сурови. Тепърва ще се запознаем какво е свършено и какво не за ПВУ. Ще положим максимум усилия, за да вземем полагащите се на България плащания, но не можем да гарантираме, коментира Радев.

Втората стъпка на „Прогресивна България“ е стопиране на галопиращите цени и овладяване на спекулата, както очакват хората у нас. Третата голяма крачка ще е изборът на нов Висш съдебен съвет.

