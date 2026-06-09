Смяна на върха в МВР: Пармаков застава начело след Кандев

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев обяви в официалния си профил в социалната мрежа Facebook, че напуска системата на вътрешното министерство. Според действащата процедура, при липса на титуляр на поста главен секретар и на негов заместник, длъжността се поема от директора на Главна дирекция „Национална полиция“. В момента временно изпълняващ длъжността директор на ГДНП е Емил Пармаков.

Няколко часа след като съобщи за напускането си, Георги Кандев публикува видеокоментар, в който заяви: „Работим непрекъснато с хора и всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усещат веднага“. Той допълни, че „на униформения полицай на улицата не можеш да се правиш на някой, който не си“, като подчерта, че служителите на реда бързо разпознават истинските качества на хората.

В първоначалното си съобщение за напускането Кандев написа още: „Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието“. Той отбеляза, че не може да бъде човекът, който „просто ще гледа страшно в камерите“, и подчерта, че 30 години носи униформата с убеждението, че законът е гръбнакът на държавата, а ролята на полицая е да бъде полезен, а не удобен.

От своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев заяви на брифинг, че решението на Кандев го е изненадало. „Не само че никой не е пречил на бившия и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, в нито една секунда не е усещал нищо друго освен подкрепа в работата си“, посочи министърът.

Той пожела успех на Кандев, включително и в бъдещите му планове, но допълни, че „не е много похвално, когато в окото на бурята излизаш и оставяш хората си“.

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