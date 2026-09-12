Фентанилът обърна наркопазара в България
МВР проследило четири месеца мрежата и допуска, че разбитата лаборатория е била ключова за страната
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МВР проследило четири месеца мрежата и допуска, че разбитата лаборатория е била ключова за страната
Бившата шефка на ЦИК поема ключов пост
Той поема поста временно
Главсекът каза, че не говорил за оставане на поста с екипа на Радев
Кандев твърди, че срещу него се подготвя натиск чрез криминални лица и фалшиви показания
За мен професията на полицай е символ на смелост и себеотдаване в полза на гражданите и обществото, посочи той
Ръководни кадри сезират държавното обвинение, а Дечев говори за „паническа атака“
Януари се очертава като решаващ месец за кеша
Валентин Люцканов се завръща в екипа на областния управител Владимир Крумов
В момента той е изпълняващ функциите на поста
Под неговото ръководство се работи добре, така че нямам колебания и забележки, каза вътрешният министър
Под неговото ръководство се работи добре, каза вътрешният министър
Лидерът на "Възраждане" критикува назначаването на новия главен секретар на МВР
Митов отбеляза, че до президента е изпратено и писмено предложение
Яна Георгиева поема поста след проведен конкурс
По сигнала, който постъпи в МВР, е извършена проверка. Изложеното не се потвърди
Приблизително 16 хиляди полицейски служители са ангажирани в днешния ден
Арестантът се държал в МВР както Нотариуса в съдебната система
Каза отговорностите на МВР по изборите
Това че до момента си бил свидетел не те предпазва от повдигането на обвинения, каза Бойко Найденов