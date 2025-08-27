Правителството решава за предложението за главен секретар на МВР

Редовно заседание на правителството ще се проведе днес.

Първа точка от предварителния дневен ред на заседанието предвижда кабинетът да обсъди проект на решение за предложение до президента за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков (вляво на снимката горе) на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи. В момента Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на ведомството.

„Това предложение се базира на работата на професионалното ръководство на МВР,

политическата неутралност на Мирослав Рашков

и потенциала му да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни“, обясни в коментар пред репортери вчера премиерът Росен Желязков.

Главен комисар Мирослав Рашков е опитен полицай, вече година изпълнява функциите на главен секретар на МВР.

Под неговото ръководство се работи добре, така че нямам колебания и забележки, заяви също вчера министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Дневният ред на правителственото заседание предвижда още обсъждане на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с решение на Министерския съвет.

