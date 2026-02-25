Аферата "Петрохан“! МВР-шефът вика полицейски началници в ресторант (ОБЗОР)

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е привикал началника на отдел „Криминална полиция” към ГДНП Ангел Папалезов в ресторант „Ниагара“ на ул. „Дойран“ № 2 в неделя следобед. Поискал да му донесе кратка официална информация по разследването на аферата „Петрохан“, която остави след себе си шест трупа, един от които на дете. Това стана ясно в пленарната зала на парламента по време на изслушването на Дечев, бившия главен секретар на МВР Мирослав Рашков и висши полицейски началници по повод разследването на трагедията в хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Отговорите на въпроси бяха поискани от ИТН. Целта на изслушването бе да установи имало ли е натиск от страна на Емил Дечев върху разследващите по случая „Петрохан“.

Срещата в ресторант

Срещата на Дечев с Папалезов в ресторанта е била в неделя следобед. Министърът даде няколко различни версии за нея, с което предизвика възмущението на депутатите. Първо каза, че е бил с 9-годишното си дете, защото нямало на кого да го остави, а не искал да го води в МВР. На конкретния депутатски въпрос от Христо Гаджев (ГЕРБ) обаче Папалезов каза, че дете на разговора не е имало. Така Дечев обяви, че е оставил детето си вкъщи.

Г-н министър, чисто по човешки, като родител, ще ви дам съвет – не месете детето си, децата нямат място в нашата работа нито като мотив, нито като алиби, нито като оправдание, каза в края на дебата зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Йордан Цонев.

Грубо нарушение на закона

Срещата в ресторант по обществено чувствителен случай с 6 самоубийства и убийства е грубо нарушение на закона за МВР, категорични бяха бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов, депутат от ДПС-Ново начало, лидерът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов, заместникът му Станислав Балабанов и Христо Гаджев.

"За първи път докладвам в ресторант"

Работя в системата от 2001 година. През последните 4 години съм началник на отдел „Криминална полиция” към ГДНП. Да, случвало ми се е да докладвам в извънработно време по важни случаи, но по телефон. За първи път ми се случва да нося справка в извънработно време в ресторант, каза Папалезов. Той съобщи, че е предоставил 11 страници справка от двата дадени брифинга по темата.

Това е неофициален документ, няма подпис, печат, не означава нищо, каза в своя защита Емил Дечев.

Не е такъв редът в МВР – в ресторант, строго определен е редът, при който в почивен ден има начин да се разговаря със служителите на МВР, каза Калин Стоянов. И подчерта, че срещи по текущи случаи се правят само и единствено в МВР, а документите се входират по надлежния ред.

Полицейска охрана на кръчмата

Защо не проведохте срещата в МВР, а в заведение, попита Калин Стоянов, но не получи отговор от Емил Дечев.

Вярно ли е, че периметърът около заведението и бил опасан с брандирани автомобили на МВР? Защо, от кого се пазите, попита още Стоянов.

Не съм разпореждал охрана на периметъра, ако някой го е направил, питайте него, отговори служебният МВР-шеф.

Ще има ли брутална политическа чистка

Появи се вече информация, че предстои брутална политическа чистка в МВР. Вие не познавате системата и хората в нея. Ако това е така, кой ви подава имената на хората, които следва да бъдат отстранени, уволнени и преместени, кой ви подава имената които трябва да бъдат назначени, продължи с въпросите Калин Стоянов. Но отново не получи отговор.

По време на изслушването стана ясно, че в първия си работен ден министърът на вътрешните работи няма информация за Петрохан, но иска оставки заради Петрохан. Стана ясно, че е нарушил закона – на маса в ресторант. Това направо си прилича на натиск, заяви Тошко Йорданов и допълни, че прокуратурата, която вече прави проверка, ще установи имало натиск.

Тошко Йорданов към ППДБ: Не сте "Тефлон", всичко ви се лепи, имате огромен морален проблем

ППДБ имат огромен проблем с Петрохан. Всички политически леца, свързани с педофирската секта, са от ППДБ – Васил Терзиев, Борислав Сандов, Саша Безуханова, Бойко Рашков, Николай Денков, Надежда Йорданова. Проблемът на ППДБ е, че електоратът им се свива до тази педофилската секта, заяви Йорданов.

Нормалните български семейства имат друго отношение към децата, те не са щастливи, когато децата са в ръцете на педофили, не са щастливи, когато жертвите подават сигнали, а МВР-то ги смачква. Така е било по времето на Бойко Рашков, каза Йорданов.

И се обърна към ППДБ: „Сериозен морален проблем имате с педофилския скандал. Вие не сте тефлон – да не ви се залепи. Напротив – лепи ви се. Българите обичат децата си, те не обичат да са в ръцете на педофили!“.

