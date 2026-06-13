Истината за горивата. Колко имаме?
Данните изнесе зам.-министърът на финансите
Следете всички новини, анализи и коментари за Изслушване В Парламента. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Данните изнесе зам.-министърът на финансите
Искане на "Възраждане" води до изслушване за ескалиращи разходи
Грубо нарушение на закона, обявиха депутати
Депутатите изслушаха в парламента главен комисар Любомир Николов
Вътрешният министър отчете действията в детайл и постави акцент върху липсата на пострадали протестиращи
Парламентът започва работа с изслушване за протеста от 1 декември и продължава с ключови избори и ратификации
Изследвани са пробите на 23 лица, завърнали се от Азия, няма заразени