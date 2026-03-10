Истината за горивата. Колко имаме?

България има запаси от горива - бензин дизел и газ, за повече от 90 дни. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на финансите Станимир Михайлов. Той заедно с особения управител на "Лукойл“ Румен Спецов са на изслушван в парламента заради кризата с горивата след затварянето на Ормузкия проток. Извънредното заседание беше свикано по искане на ДПС-Ново начало.

Михайлов предупреди, че цените на колонките неминуемо ще скочат, а причина за това е създалата се ситуация с нарушените доставки. Освен това акциз и ДДС за горивата няма да се намаляват.

Румен Спецов пък заяви, че суров петрол има осигурен за работа в рафинерията в Бургас до края на месец март.

За април пък предстои да се види дали търговците, с които "Лукойл“ работи, ще успеят да доставят договорените количества. Засега няма опасност от спиране на доставките, но Спецов отбеляза, че ситуацията е динамична и се променя не с дни, а с часове.





