"Възраждане" обяви водачите си на листи. Две рокади

Партия "Възраждане" обяви водачите на листите си за предстоящите парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април.

На пресконференция лидерът на формацията Костадин Костадинов посочи, че "Възраждане" отива на избори, за да бъде незаобиколим фактор в следващия парламент. Според него партията ще надскочи резултата си от предходния вот. По думите му формацията е готова да си сътрудничи с всеки, който подкрепя програмата на "Възраждане".

"Възраждане" отива на предстоящите парламентарни избори само с две промени във водачите на листи - в Силистра и в Търговище, където на предишния вот не са успели да вкарат народен представител, обяви Костадин Костадинов.



Костадин Костадинов ще води листите във Варна и в 25-ти Многомандател избирателен район (МИР) - София. Заместник-председателят на партията Цончо Ганев ще води в Бургас и в 23-ти МИР-София. Другият заместник-председател - Петър Петров, традиционно води листите в Монтана и в 24 МИР - София, каза лидерът на "Възраждане".



Останалите водачи на листи по места са:



Благоевград - Цвета Рангелова



Велико Търново - Ангел Янков



Видин - Вера Александрова



Враца - Ивайло Папов



Габрово - Даниел Петров



Добрич - Константина Петрова



Кърджали и Хасково - Георги Георгиев



Кюстендил и Перник - Димо Дренчев



Ловеч и Плевен - Ивелин Първанов



Пазарджик - Стоян Таслаков



Пловдив и Смолян - Ангел Георгиев



Пловдив област - Кръстьо Врачев



Русе - Златан Златанов



Сливен - Климент Шопов



Силистра - Марин Николов



София област - Ангел Славчев



Стара Загора - Искра Михайлова



Търговище - Емил Борисов



Разград и Шумен - Веселин Вешев



Ямбол - Никола Димитров

