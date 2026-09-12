Рокада в "Прогресивна България". Кой се отказа от парламента
От Пловдив - област партията на Румен Радев вкарва осем депутати
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От Пловдив - област партията на Румен Радев вкарва осем депутати
Радев се бори за над 100 депутати, Борисов за малка разлика с него, Пеевски - за челната тройка
Остра защита на шампионите след атаки за участието им в политиката
Проектът на Радев подрежда известния гимнастик на второ място в листата
Листите на „Прогресивна България“ показват търсене на дисциплина, обществено доверие и нов тип политическо поведение
Експерти виждат целенасочено позициониране към център-ляво и силно влияние по места
Днес Движение за права и свободи във Велико Търново регистрира своята листа за участие в изборите за народни представители на 19 април
Бойко Борисов традиционно ще води две листи
Ясни са водачите на листите на ГЕРБ в София
Днес беше регистрирана листата на ДПС за 26-ти МИР София-Област за участие във вота на 19 април
ДПС регистрира листата кандидат-депутати на 19-ти МИР Русе за участие във вота на 19 април
Бившият министър на отбраната атакува политическите „сглобки“ и външната политика на страната
Коментира листите и мерките на кабинета за кризата с горива
По отношение на собственото си бъдеще в политиката Лорер заяви, че предпочита да не коментира преговорите в коалицията
Костадин Костадинов ще води листите във Варна и в 25-и МИР в София
Очаква се старт на предизборната кампания
И шоумени гледат към парламента
Спорът за Лорер и Божанков извади наяве дълбок разрив между партньорите
Цеков твърди, че решението било негово, защото смятал, че ще бъде по-полезен извън НС
Хората на Асен Василев с три условия към ДБ