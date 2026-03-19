Шампиони в Пловдив, пагони край София. 10 епични изборни битки

Държава в евро, бюджет – в лева, макар и удължен. Два военни конфликта и криза в Ормузкия проток, която заплашва да повиши всички цени, ако петролът догони 150 долара за барел, както все по-настойчиво звучат прогнозите на световните икономисти.

На фона на геополитическата картина, която става все по-мрачна, България влиза в поредните избори. 51-ото НС ще остане в историята като събранието, излъчило кабинета, който вкара страната ни в еврозоната, макар и с министри в оставка. То се разписа и с още едно фундаментално решение - присъедини България към Съвета за мир на Доналд Тръмп – въпреки саботажите на „Продължаваме промяната“ и кабинета „Гюров“. Но ще бъде запомнено и с обратите, които изживяха всички партии в него.

ГЕРБ и БСП преглътнаха идеологическата си непримиримост и за първи път управляваха заедно. Борисов откри, че Цветанов му липсва, социалистите смениха лидера си. ИНТ окончателно загърби изчегъртването на ГЕРБ, но се зае с осветляването на всички зулуми на „Промяната“, особено покрай аферата „Петрохан“.

ДПС завърши обединението си и днес - силна, сплотена, с млади кадри и експертна програма, устремено поема към изборния връх.

Но най-голямата промяна претърпя Радев. Доскорошният президент излезе от „Дондуков“ 2 и обяви участието си на изборите с коалиция „Прогресивна България“. Социолозите вече му предричат първото място, но въпросът колко голяма вълна ще направи, остава отворен.

Пет големи въпроса бележат изборите за 52-ото НС:

1. Ще мине ли Радев психологическата бариера от над 100 депутати. Ако го направи, следващото управление може да е само от две партии – Радевата плюс още една. Падне ли под 100 места в парламента, социолозите вещаят трудна трипартийна коалиция, особено ако в парламента влязат само 5 партии, каквито са прогнозите на старта на кампанията.

2. Ще стопи ли Борисов разликата с Радев. При обявяването на „Прогресивна България“ преднината на доскорошния президент бе почти 10 на сто, на старта на изборите „Маркет линкс“ даде само 3 процента разлика. Но - пристрастията на агенцията са добре известни.

3. С колко ДПС се бие „Промяната“. Ярки политици, успешни кметове, утвърдени експерти са в листите на Делян Пеевски. Те бяха знаково регистрирани с 12 222 подписа. И показват амбицията на партията да увеличи резултата си.

4. Колко голяма ще е горчивата чаша, която ПП-ДБ ще изпият заради връзките си с петроханската секта, оставила след себе си 6 трупа, един от които на дете. Социолозите помпат рейтинга им в момента, но единодушно признават, че моралните щети са непоправими.

5. Ще влезе ли БСП в парламента. Въпросът не е само политически, той е исторически за партията. Ако това се случи Столетницата на прехода ще е влязла в повратната си точка, от която има само два пътя – този по стъпките на СДС или мощен рестарт с всички знакови лица за връщане на доверието.

10 големи битки се очертават в страната след регистрацията на листите.



1. Генералски сблъсък в София

Интересът към лидерския 25 МИР се връща. Там за първи път изборната си тежест ще премерят генералите на „Прогресивна България“ и на ГЕРБ – Румен Радев и Бойко Борисов. Челният сблъсък ще е показателен за влиянието на двете формации. Интригата допълнително се заплита, защото срещу Борисов „Продължаваме промяната“ извади човека, който разпореди ареста му – Бойко Рашков. Това обаче може да се окаже грешен ход, защото със сигурност Рашков ще извади пред урните цялата армия на ГЕРБ. Изборният мач става допълнително интересен с участието на още петима лидери - Костадин Костадинов („Възраждане“), Слави Трифонов (ИТН), Радостин Василев (МЕЧ), Ивелин Михайлов („Величие“) и Корнелия Нинова („Непокорна България“). Срещу старите кучета в политиката в битката влизат младият лъв на ДПС Андрей Георгиев и новото острие на БСП Атанас Атанасов.

2. Епична битка в Бургас

И ако на Румен Радев ще му е сравнително лесно в София, където е добре познат, а електоратът му - висок, в Бургас битката ще е трудна и епична. Срещу него се изправя най-големият му критик – острието на ДПС Калин Стоянов, депутат от ПГ на ДПС-Ново начало и бивш министър на вътрешните работи. Листата на ДПС е изцяло от местни кандидати – утвърдени експерти, на които хората вярват и разчитат.

Втори е кметът на Руен Ахмед Мехмед, трети е Исмаил Осман, в листата са и Ешереф Ешереф и Мирем Дервиш, категоричен знак, че ДПС е по-обединено и единно от всякога, а Руен ще има своето заслужено представителство в следващия парламент, заявиха от ДПС.

Сред избираемите позиции са Хюсеин Хафъзов и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов, реализирал нови детски градини, училища, ремонтирани улици, обновени паркове и културни сгради.

Интригата в Бургас се заплита и от участието на лидера на БСП Крум Зарков. Челният сблъсък с Радев ще покаже предпочитанията на левия електорат.

Всичко това прави трудна кампанията и на бившият енергиен министър Жечо Станков, който води листата на ГЕРБ. На този фон шансовете на ПП-ДБ и Мирослав Иванов – мъжът на Лена, изглеждат повече от скромни. Защото Иванов ще трябва да се бори с рупора на „Възраждане“ Цончо Ганев, който не прощава и издънките и белите на ПП. Листата на ИТН в Бургас води Александър Рашев, на „Величие“ – Любиша Блажевски.

3. Голям бой в Кърджали

Голям бой в Кърджали ще изядат всички, които си мислят, че могат да се изправят срещу обединеното ДПС. Особено бившият МВР-шеф Иван Демерджиев, който води кандидатите на „Прогресивна България“. Шампионска листа регистрира в Кърджали ДПС. Начело е лично лидерът Делян Пеевски. Веднага след него е човекът, който преобрази сърцето на Родопите, реализирайки най-мащабните инфраструктурни промени – кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, зам.-председател на партията. Следват кметът на Джебел и член на ЦОБ Неджми Али, кметът на Кирково Шинаси Сюлейман, действащите народни представители Байрам Байрам и д-р Айтен Сабри. Седми е депутатът от ДПС Сейфи Мехмедали. Осма е председателят на МДПС в Кърджали Сали.

ГЕРБ традиционно играе с Цвета Караянчева, но тя предвидливо си е подсигурила влизането си в НС с водаческото място в Пловдив област. ПП-ДБ вдига Сабахатин Сали Гьокче, БСП – Милко Багдасаров, „Възраждане“ – Георги Георгиев, ИТН – Танер Тюркоглу.

4. Шампионска битка в Пловдив

Пловдив отново се очертава като един от най-интересните изборни региони. Защото в него ще се състои шампионска битка. Румен Радев заложи на волейболния ас Владимир Николов. Но ДПС рязко вдигна летвата с легендарната олимпийска златна медалистка Стефка Костадинова. Нещо повече – втора в листата е зам.-председателят на ДПС Искра Михайлова, безспорен авторитет и експерт в регионалното развитие, културното наследство и европейската политика.

Това прави трудно участието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който традиционно играе в Пловдив. Но най-вероятно усилията му ще бъдат насочени в сблъсъка с Асен Василев, който също се кандидатира под тепетата. Тук обаче Василев ще си намери майстора в лицето на Станислав Балабанов, зам.-председател на ПГ на ИТН, който със сигурност ще извади на бял свят мръсното бельо на ПП. Интригата заплита поразяващата уста на левите Татяна Дончева. „Възраждане“ Ангел Георгиев.

5. Блицкриг във Варна

Не по-малко интересна ще е надпреварата във Варна. Там ДПС заложи на изключително силно и успешно трио - Йордан Цонев, Ерджан Ебатин и Ертен Анисова. Коалицията на Радев издига съветника по туризъм на доскорошния президент и бивш министър на туризма Илин Димитров. В амбиция да спечели морската столица ГЕРБ за първи път от много години пусна на изборния терен финансовия си експерт Владислав Горанов. В титаничната битка ПП-ДБ няма шанс с кандидата си Павел Попов. Още повече, че „Възраждане“ традиционно играе във Варна с лидера си Костадин Костадинов. А ИТН отново е с Тошко Йорданов, който също не прощава на „Промяната“. БСП пусна във Варна Десислав Тасков, „Величие“ – Юлиана Матеева.

6. Менгеме в Хасково

Прелюбопитна ще бъде надпреварата в Хасково, където лидерът на ПП-ДБ Асен Василев се оказва в изборното менгеме на „Прогресивна България“, ГЕРБ и ДПС. Хората на Радев пускат един от най-верните му – Димитър Стоянов. За ГЕРБ традиционно играе Делян Добрев, а ДПС извади на първа позиция Мехмед Атаман. Веднага след него е зам.-председателят на ДПС Станислав Анастасов, който само преди дни заяви, че ДПС няма да позволи на „петроханци“ да откраднат изборите. Разбира се, ИТН атакува Хасково със Станислав Балабанов, които още повече ще вгорчи надпреварата за Асен Василев.

7. Експертна надпревара в Пазарджик

Своеобразна лидерска битка между ДПС и „Прогресивна България“ се очертава в Пазарджик. Там ДПС, която стана първа сила на частичните избори, издига зам.-председателят на партията и на парламентарната й група Искра Михайлова – дългогодишен депутат от региона, помогнала много за развитието му. Втора е Небие Църенска, също дългогодишен депутат от региона. „Прогресивна България“ заложи на бившия служебен премиер Гълъб Донев, с което обещава дебатът за Пазарджик да бъде експертен. ГЕРБ ще играе със Стефан Мирев, ПП-ДБ с Ивайло Шотев. „Възраждане“ заложи на Стоян Таслаков, БСП – на Петя Цанкова, ИТН – на Димитър Гърдев.

8. Полицейски пагони в София-област

МВР-сблъсък се очертава в Софийска област. Там трима експерти по национална сигурност и вътрешен ред ще премерят сили. ДПС традиционно кандидатира бившият вътрешен министър Калин Стоянов, а ГЕРБ – Младен Маринов, също бивш министър.

„Прогресивна България“ отговори с ген. Румен Миланов, бивш ръководител на НСБОП и НСО. ПП-ДБ пусна в надпреварата бившият правосъден министър Атанас Славов.

„Възраждане“ играе с Ангел Славчев, БСП – с Владимир Георгиев, а ИТН – с Венцислав Асенов.

9. Напрегнат мач в Стара Загора

Мачът в Стара Загора определено ще е напрегнат. Специалното си отношение към града Румен Радев показа още на 3 март, когато отбеляза националния празник под липите. Голямата амбиция на „Прогресивна България“ е заявена с водача на листа Александър Пулев – бивш служебен министър на иновациите при Радев, основен двигател на икономическия му екип. ГЕРБ традиционно играе с бившия просветен министър Красимир Вълчев. ДПС направи рокада. Обичаният от структурите на партията Халил Летифов поведе листите в Смолян и Разград, а в града на липите ще се бори силният кмет на Павел баня Иса Бесооглу. Това рязко намалява шансовете на Радослав Рибарски от ПП-ДБ, още повече, че енергийното острие на „Възраждане“ Искра Михайлова традиционно излиза в Стара Загора. Тя ще премери сили с още един енергиен експерт – Павела Митова от ИТН.

10. Интересна развръзка в Смолян

Особено интересна ще е надпреварата в Смолян. „Прогресивна България“ заложи на още един любим спортист – плувецът Петър Стойчев. Но силата в региона е на ДПС, което вдигна Халил Летифов. Ако на миналите избори мачът с човека на АПС Хайри Садъков беше по-труден, сега успехът на Летифов, който не спря да работи за хората в региона, е начертан. Още повече, че конкуренцията не е силна: Красимир Събев от ГЕРБ, Михал Камбарев от ПП-ДБ и Ангел Георгиев от „Възраждане“, Севдалин Хашинъв от БСП.

