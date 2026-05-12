Управляващите вадят цените на показ със специален електронен регистър

„Прогресивна България“ предлага създаването на електронен регистър, който да показва цените на храните от производителя до магазина, като част от пакет мерки срещу високите цени. От формацията обявиха, че при установяване на сериозни разлики между цената на едро и тази на щанда ще могат да се подават сигнали до Комисията за защита на конкуренцията.

Според депутата Тодор Джиков при някои продукти от малката потребителска кошница вече се наблюдават надценки от 70-80%. Той подчерта, че не се предвижда таван на цените, а механизъм за контрол и прозрачност.

Пред БНТ Джиков заяви, че идеята за подобен регистър идва след практики, приложени в редица държави след ковид кризата и войната. По думите му концентрацията на пазарна сила не трябва да се превръща в проблем за потребителите. Сайтът ще позволява на гражданите да проверяват каква е цената на едро на даден продукт и каква е крайната му стойност в магазина.

Според депутата, когато се установи прекомерно висока надценка, търговските вериги ще трябва да аргументират защо тя е необходима. Като пример той посочи масло, произведено в Ниш, което по думите му струва 11 евро в Париж, а в България достига 24 евро.

От „Прогресивна България“ настояват, че не посягат на свободния пазар и конкуренцията. Джиков подчерта, че целта е защита на потребителите и изсветляване на търговията със храни по цялата верига - от производителя до крайния клиент.

Той допълни, че формацията не предлага връщане към планова икономика, а разумни механизми за контрол върху необосновано високите надценки. Според него реалната и необходима търговска надценка би трябвало да бъде в рамките на 20-30%.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com