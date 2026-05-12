Явор Гечев: Веригите няма да бъдат удряни, ако спазват правилата

„Прогресивна България“ готви мащабни законови промени срещу нелоялните търговски практики и спекулативното покачване на цените. Това заяви пред бТВ депутатът Явор Гечев, като подчерта, че целта не е въвеждане на таван на цените, а пълно „изсветляване“ на начина, по който те се формират.

Управляващите предлагат повече правомощия за регулаторите, двойно по-високи глоби и нови механизми за контрол върху пазара. Според Гечев мерките трябва да защитят както потребителите, така и производителите и доставчиците.

Нови правомощия за регулаторите

Гечев заяви, че законовите промени са насочени към „оправяне на законодателството“ и даване на реални инструменти на регулаторните органи. „Законовите промени целят оправяне на законодателството и на практика даване на повече правомощия и тотално изсветляване на сектора по отношение на ценообразуването и на това регулаторите да си свършат работата“, каза депутатът.

По думите му Комисията за защита на конкуренцията от години изготвя качествени анализи за пазара, но проблемът е бил в липсата на достатъчно законови механизми за действие. „В момента анализите са изключително добри. Ако видите адресирането на законодателството, ще видите, че едно нещо липсваше в анализите – и то не е просто пазарната среда, а законовият дефицит, който им позволява да си свършат работата“, заяви Гечев.

Двойни глоби и нови текстове в закона

Депутатът съобщи още, че глобите, налагани от Комисията за защита на потребителите, ще бъдат увеличени двойно. Според него това ще даде реална тежест на контрола върху пазара.

В Закона за защита на конкуренцията ще бъдат вписани директно редица нелоялни търговски практики, за да не могат те да бъдат заобикаляни чрез различни схеми. „Изчистваме цялата верига, която позволява да ви продават 90% реклама и 10% продукт“, коментира Гечев.

По думите му промените няма да ограничават свободния пазар, а ще гарантират по-ясни правила за всички участници във веригата - от производителя до крайния клиент. „Ние не искаме да удряме веригите. Не искаме да правят нищо, освен да спазват правилата и да са толерантни към собствените си доставчици и към потребителите в крайна сметка“, допълни той.

„Справедлива цена“ и прозрачност на пазара

Управляващите предлагат и въвеждане на понятието „справедлива цена“ в Закона за защита на потребителите. Според Гечев държавата няма да определя каква трябва да бъде цената на даден продукт, а ще следи как се формира тя.

Той обясни, че една от основните цели е пълно „изсветляване“ на сектора и по-голяма прозрачност при ценообразуването. „Едни и същи вериги в различните региони имат различни политики и те са свързани със законодателството. Тук е по-малък пазар, но не може маслото, което винаги даваме за пример, два пъти и половина в центъра на Париж да е по-евтино, отколкото в българската мрежа - на една и съща марка“, коментира депутатът.

Според него новите механизми ще позволят на държавата и регулаторите по-лесно да откриват случаи на необосновано високи надценки и изкривяване на пазара.

Законът за еврото остава до 2027 г.

Гечев потвърди и че законът за въвеждане на еврото ще остане в сила до лятото на 2027 г. По думите му това е необходимо, за да има по-дълъг период на контрол и защита срещу спекулативно покачване на цените в прехода към единната европейска валута.

Той подчерта, че управляващите не планират въвеждане на планова икономика или административно определяне на цените, а по-строг контрол върху начина, по който се формират те.

