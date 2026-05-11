Бивш министър със сензационни думи за високите цени и спекулата

Цените в България официално надминаха всякакви нормални граници на фона на стандарта на живот в страната. Държавата спешно подготвя мащабен пакет от пазарни мерки срещу шоковото поскъпване на стоките. Предложените промени имат всички шансове да проработят ефективно, но само ако бъдат приложени в пакет. Това обяви бившият министър на икономиката Никола Стоянов в ефира на предаването „Денят On Air“ по Bulgaria On Air. Стоянов разкри, че част от тези стъпки са били обсъждани още по време на неговия мандат в служебното правителство съвместно с Явор Гечев, но настоящият проект е много по-обхватен.

Жесток удар по спекулантите: Забраните скачат от 13 на 33

Основният стълб в битката с надутите етикети ще бъде затягането на правилата срещу нелоялните търговски практики. Законодателните промени предвиждат драстично увеличаване на описаните нарушения – от досегашните 13 на цели 33 прояви. Това ще даде сериозни правомощия на регулаторните органи. Основната тежест по контрола ще падне върху Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Търговците масово използват външни фактори като международни конфликти, цените на петрола или предстоящото въвеждане на еврото като параван за неоснователно вдигане на цените.

Формула за справедливост и дигитален радар за доставките

Важен акцент в новата стратегия е създаването на специален регистър за проследяемост по цялата верига на доставките. Тази дигитална система ще позволи на държавата да вижда реалния път на стоката от производителя до щанда в магазина. По този начин ще се изчислява т.нар. „справедлива цена“. Около това понятие ще се изгради и законовата дефиниция за „прекомерно високи цени“, която да позволи на инспекторите да налагат тежки санкции на нарушителите. Никола Стоянов призна, че по тези промени е мислено сериозно, но критично отбеляза, че те е трябвало да бъдат въведени много по-рано.

Държавата на червено: Хаосът с горивата топи хазната

Сериозен проблем остава и секторът на горивата, където държавата продължава да губи огромни финансови средства. Бившият икономически министър беше категоричен, че институциите разполагат с напълно легални инструменти да влияят върху цените по бензиностанциите. Това обаче може да се случи единствено при ефективно работеща администрация. Той предупреди, че слабият контрол и неефективното управление буквално източват публичния ресурс в полза на частни интереси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com